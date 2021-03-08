Zeki Müren kimdir? Sanat Güneşi Zeki Müren ne zaman ve neden öldü?

Zeki Müren kimdir? Sanat Güneşi Zeki Müren ne zaman ve neden öldü?

Müzisyen Özdemir Erdoğan, Zeki Müren hakkında ''Eğer kötü örnek olmadıysa her toplumsal harekette boy gösteren LGBT’ler nereden çıktı?” dedi. Bunun üzerine, Zeki Müren Twitter'da gündem oldu.

Türkiye'nin en önemli ses sanatçılarından biri olan Zeki Müren, ölümünden sonra da sık sık gündeme geliyor.

Özdemir Erdoğan, Zeki Müren için daha önce "Onu izleyen küçük erkek çocukları travmalar yaşadı” iddiasında bulunmuştu. Bu iddiasının arkasında olduğunu söyleyen Erdoğan, "Eğer Zeki Müren kötü örnek olmadıysa LGBT’ler nereden çıktı?" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Zeki Müren, Twitter'da en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı. Zeki Müren'in biyografisi, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Peki, Zeki Müren kimdir? Sanat Güneşi Zeki Müren ne zaman ve neden öldü? İşte, Zeki Müren'in biyografisi..

ZEKİ MÜREN KİMDİR?

6 Aralık 1931 tarihinde Bursa’nın Tophane ilçesinde dünyaya gelen Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, oyuncu ve şair Zeki Müren’in ailesi Üsküp'ten Bursa'ya göç etmiştir.

Babası kereste tüccarı olan Zeki Müren, ilkokula Osmangazi İlkokulu’nda başlamış daha sonra Tophane İlkokulu ve Akıncı İlkokulu’nda devam etmiştir.

Zeki Müren'in müzik yeteneği, ona ilkokul yıllarında müzikli müsamerelerde oynama fırsatı tanımış ve ilk rolü bir müsamerede oynadığı çoban rolü olmuştur. Zeki Müren'in müzik yeteneğini öğretmenlerinin dışında babası da farkına varmış ve onu bu konuda desteklemiştir.

Tahtakale Ortaokulu’nda eğitimine devam eden Müren, ortaokul bittiğinde İstanbul' da bulunan Boğaziçi Lisesine geçiş yapmıştır. Boğaziçi Lisesi'ni birincilik ile bitiren Zeki Müren, olgunluk sınavını da yüksek puanlarla kazanmış ve şimdiki adıyla Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar'a başlamıştır. Güzel Sanatlar'da Yüksek Süsleme bölümünden mezun olduktan sonra bu alanda desen çalışmaları yapmaya devam etmiştir.

ZEKİ MÜREN'İN MÜZİK KARİYERİ

Zeki Müren’in, Bursa'da Tamburi sanatçısı İzzet Gerçeker'den aldığı usul ve solfej dersleri, Boğaziçi Lisesi’nde okurken sinema yönetmeni ve yazar Arşavir, Alyanak'ın babası AgoposKrikor ve udi Krikor hocaların dersleriyle devam etmiştir. Zeki Müren Şerif İçli, Refik Fersan, Kadri Şençalar ve Sadi Işılay gibi isimlerle müzik derslerini sürdürmüştür.

Üniversitede okuduğu dönemde TRT İstanbul Radyosu’nda açılan ve 186 kişinin katıldığı ses sanatçısı sınavını birincilik ile bitirmiş ve 1 Ocak 1951 yılında TRT'de ilk konserini canlı olarak icra eden Müren’e, konserde kendisine büyük üstatlardan oluşan bir saz heyeti eşlik etmiştir. İlk konserinin yankısını kısa sürede almış, Hamiyet Yüceses tarafından tebrik edilmiştir.

1951 yılında Anadolu'da İstanbul Radyosu pek dinlenmediği için Şükrü Tunar Zeki, Müren'e bir plak kaydı yaptırıp ilk plağı olan Muhabbet Kuşu'nu Anadolu'ya dağıtmıştır. Böylece Zeki Müren Anadolu'da da tanınmaya başlanmıştır.

Zeki Müren, 15 yıl boyunca TRT İstanbul Radyosu'nda canlı yayında Türk Sanat Musiki eserlerini seslendirmeye devam etmiştir. Radyo programlarıyla beraber konser ve plak çalışmalarına da devam eden Zeki Müren, ilk konserini 26 Mayıs 1955 yılında vermiştir. Konserlerinde kendi tasarımı kıyafetler ve T şeklinde podyumla yeniliklere imzasını atmıştır.

Zeki Müren 11 yıl boyunca Behiye Aksoy ile dönüşümlü olarak Maksim Gazinosu'nda sahne almış ve 1976 yılında Londra'da bulunan Royal Albert Hall'da ilk Türk sanatçısı olarak konser vermiştir.

Zeki Müren 600'den fazla plak ve kaset yapmış ve ilk plağında okuduğu Şükrü Tunar'a ait beste olan bir Muhabbet Kuşu şarkısı, müzik hayatının tırmanışında önemli bir yeri olmuştur.

Kendisine ait yaklaşık 300 eseri bulunan Zeki Müren, ilk bestesi olan "Zehretme Hayatı Bana Cananım" şarkısını yaptığında 17 yaşındadır. Devamında gelen "Şimdi Uzaklardasın", "Bir Demet Yasemen", "Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin", "Elbet Bir Gün Buluşacağız" gibi şarkıları büyük beğeni toplamış ve birçok sanatçı tarafından söylenmiştir.

Zeki Müren 1955 yılında ''Manolyam'' adlı şarkı ile Altın Plak Ödülünü almış ve 1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanına layık görülmüştür.

ZEKİ MÜREN'İN OYUNCULUK KARİYERİ

1954 yılında çekilen Beklenen Şarkı filmiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Zeki Müren, 18 filmde başrol oynamış ve filmdeki müziklerin bestelerini kendi yapmıştır.

Sinema filmlerinden sonra 1965 yılında Çay ve Sempati adlı bir tiyatro oyununda, Arena tiyatrosunda sahne alan Zeki Müren; müzik, sinema ve tiyatronun dışında resim ve desen çalışmalarını uzun yıllar sürdürmüş ve resimleri birçok ilde sergilenmiştir. Konserlerde giydiği kıyafetlerin büyük bir kısmının tasarımı yine kendisine aittir.

Kendi şiirlerinden oluşann Bıldırcın Yağmuru şiir kitabını çıkartmıştır. Kitapta Bursa Sokağı, Pembe Yağmurlar, Çim Makası, Kendimi Arıyorum, Son Kavga, Bu Bestecikler Sana Alınyazım gibi şiirleri bulunmaktadır.

ZEKİ MÜREN'İN ÖZEL HAYATI

1950'lerin Türkiye'sinde alışılmış kalıpları zorlayan elbiseleri, kendine has üslubuyla halkın ilgisini sürekli olarak üstünde tutmayı başarmış bir sanatçı olan Müren, zaman zaman adı kadınlarla anılsa da hayatı boyunca evlenmemiştir. Hiçbir zaman cinsel yönelimi ile ilgili bir açıklama yapmamış olmasına rağmen seçtiği kadınsı tarzla eşcinsel olduğu yönündeki kanaatleri hep taze tutmuştur.

Kuralına uygun ve ağdalı bir Türkçe'ye sahip olan Zeki Müren, Antalya'da 1969 yılında Aspendos'ta verdiği konser sonrası Müziğin Paşası olarak anılmış ama bu lakabı neden verdiklerini bilmediğini açıklamıştır.

Zeki Müren askerlik görevini, 1957-1958 yıllarında Ankara Piyade Okulu'nda altı ay, İstanbul Harbiye Temsil Bürosu'nda altı ay, Çankırı' da üç ay olmak üzere toplam 15 ay yapmıştır.

ZEKİ MÜREN'İN VEFATI

Kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı nedeniyle son altı yılını sahnelerden uzak geçiren Müren, Bodrum'daki evinde inzivaya çekilmiş ve kendi tarifiyle kendini dinlemiştir.

24 Eylül 1996 tarihinde TRT İzmir Televizyonu'nda kendisi için düzenlenen tören sırasında kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yummuştur. Her zaman sahnede ölmek istediğini söyleyen Müren'in cenazesine büyük bir katılım olmuştr. Memleketi olan Bursa' da Emirsultan Mezarlığı'na defnedilen Müren'in tüm mal varlığı, vasiyeti üzerine Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfına bağışlanmış ve bu sayede 2013 yılına dek yaklaşık 2251 üniversite öğrencisi burs alarak eğitimlerine devam etmiştir.

TEV ve Mehmetçik Vakfı 2002 yılında Bursa'da Zeki Müren Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi'ni yaptırmıştır. Son yıllarını geçirdiği Bodrum'daki evi, Kültür Bakanlığı'yla yapılan protokol ile Zeki Müren Sanat Müzesi'ne dönüştürülerek 8 Haziran 2000 yılında ziyarete açılmıştır.