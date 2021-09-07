Zeki Müren reklamında oynayan Çağlar Çorumlu kimdir? İşte Çağlar Çorumlu'nun hayatı

Cem Yılmaz'ın 'Arif V 216' filminde Zeki Müren'e hayat veren ünlü tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Çağlar Çorumlu, bu kez Zeki Müren reklamıyla gündeme geldi. Peki Çağlar Çorumlu kimdir, kaç yaşında?

Daha önce Cem Yılmaz'a ait olan ''Arif V 216'' filminde Zeki Müren'i canlandıran ünlü tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Çağlar Çorumlu, bu kez efsane ismi bir bankanın kredi kartı reklamı için canlandırdı.

Sosyal medya, Çağlar Çorumlu'nun Türkiye'nin sanat güneşi Zeki Müren'i canlandırdığı reklam nedeniyle ikiye bölündü.

Bazı kullanıcılar sanatçının hatırasına saygısızılık yapıldığını öne sürerek reklamın bir an önce yayından çekilmesini istedi. Bazı kullanıcılar ise reklamı başarılı bulduğunu ifade etti.

Reklam filminin yayınlanmasının ardından Çağlar Çorumlu Twitter'da trend topic oldu. Peki Çağlar Çorumlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Çağlar Çorumlu'nun filmleri ve dizileri...

ÇAĞLAR ÇORUMLU KİMDİR?

4 Aralık 1977 tarihinde Amasya'nın Merzifon ilçesinde dünyaya gelen sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Çağlar Çorumlu, 1994 yılında Merzifon Lisesi'nden mezun olmuştur.

Annesi ve babası öğretmen olan Çağlar Çorumlu, 2000 yılında Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü bitirmiştir. Eskişehir'de üniversite okurken üniversitenin tiyatro kulübüne katılan Çağlar Çorumlu, oyunculuk yeteneğini bu kulüpte fark etmiştir.

Tiyatro kulübünün yönetmeni olan Tolga Evren'in desteği ile üniversiteden sonra tiyatro eğitimi almak ve tiyatroya başlamak için İstanbul'a yerleşmiştir. Bir yıl "MSM ACTOR STUDIO"da tiyatro eğitimi alan Çorumlu, 2001 yılında mezun olmuş ve hemen ardından televizyon ve tiyatro sektöründe kendine yer bulmuştur.

ÇAĞLAR ÇORUMLU'NUN TİYATRO KARİYERİ

Çağlar Çorumlu'nun profesyonel olarak çalıştığı ilk tiyatro Kabare Taksim'dir. Ardından, Kabare Taksim ekibinin yaptığı bir dizi olan 7 Numara'da Yusuf Güdük karakterini canlandırmıştır.

Kabare Taksim'den sonra ''Komedi Kılçık'' adlı grupta kabare oyunculuğu yapmaya devam etmiştir. 2007 yılında ''İstanbul Efendisi'' adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatroları'na katılan Çorumlu, 2013 yılında altı yıl oyuncu olarak çalıştığı bu kurumdan istifa etmiştir.

Şehir Tiyatroları'ndan istifa eden Çorumlu, 2013 yılında kendi tiyatrosu TiyatrOPS'u kurmuştur. Yazar Koffi Kwahulé'nin "Big Shoot" adlı oyunu, TiyatrOPS tarafından 18 Ocak 2014 tarihinde sahneye konmuştur.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 2001 yılından bu yana pek çok dizide ve sinema filminde rol alan Çağlar Çorumlu, animasyon ve reklam dublaj çalışması da yapmaktadır.

Çağan Irmak'ın 2010 yılı yapımı ''Prensesin Uykusu'' adlı filmindeki Aziz karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiş ve övgüye layık görülmüştür. Ayrıca 2012 yılında 16. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde, Şark Dişçisi adlı oyunda Taparnigos rolü ile "Yılın En Başarılı Müzikal Komedi Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görülmüştür.

2012 yılında Gaye Çorumlu ile evlenen Çağlar Çorumlu, 2013'te Cem Yılmaz ile beraber İş Bankası reklamlarında oynamıştır.

ÇAĞLAR ÇORUMLU DİZİLERİ, FİLMLERİ VE TİYATRO OYUNLARI

Yorgun Cümleler Günlüğü : Rodrigo Garcia - 2019

Big Shoot : Koffi Kwahulé - 2014

Şark Dişçisi : Hagop Baronyan - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011

Marat-Sade : Peter Weiss - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

Tarla Kuşuydu Juliet : Ephraim Kishon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009

Karagöz Geri Döndü : Cemal Ünlü - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Ayşegül Sıkıntıda : Tiyatro Kılçık - 2008

Ayşegül Hindistanda : Tiyatro Kılçık - 2007

Kadınlarda Savaşı Yitirdi : Curzio Malaparte - Kabare Taksim - 2006

Havadan Sudan : Oya Yüce - Kabare Taksim - 2002

Bir Şahnaz Oyun : Turgut Özakman - TKM - 2001

Kızgın Damdaki Kedi : Tennessee Williams - MSM Actor Studıo mezuniyet oyunu- 2001

Mezopotamya Üçlemesi : Taziye : Murathan Mungan - Yön: Ünsal Şaşkın 1999 - 2000

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