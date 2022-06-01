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    • 'Zeliş, Metin, Tekin bir yana' Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı öz çocuklarını paylaştı, gören şoke oldu!

    'Zeliş, Metin, Tekin bir yana' Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı öz çocuklarını paylaştı, gören şoke oldu!

    Arka Sokaklar dizisinin efsane karakteri Hüsnü Çoban'a hayat veren Özgür Ozan'ın eşi ve çocukları merak ediliyor. İşte 2 erkek çocuk babası olan Özgür Ozan'ın ailesi...
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 16:22
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    'Zeliş, Metin, Tekin bir yana' Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı öz çocuklarını paylaştı, gören şoke oldu!

    2006 yılından bu yana ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan, milyonların gönlünde taht kurmayı başardı.

    Dizide "Çoban Ailesi" olarak seyirciye hem komik hem duygusal anlar yaşatan,  Suat karakteri ile evli olan ve Zeliş, Metin, Tekin ve Şule'nin babasını oynayan Özgür Ozan, gerçek hayatıyla da merak konusu.

    Özgür Ozan'ın eşi ve çocukları hakkında aramalar yapanlar, karşılarına çıkan aile tablosu karşısına şoke oluyor.

    Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu, eşi ve çocuklarıyla vakit geçiriyor.

    2 oğlu var

    Özel hayatını kameralardan uzak tutan Özgür Ozan, 2006 yılında Neslihan Uğur ile hayatını birleştirdi.

    Çiftin bu evlilikten 2006 yılında Derin Deniz ve 2016 yılında Ali Demir adını verdikleri iki çocuğu bulunuyor.

    Ünlü oyuncunun büyük oğlunun ergenlik zamanlarında olduğu görülürken, küçük oülu ise sarı saçları ve mavi gözleriyle görenleri büyüledi.

    Oğullarıyla paylaşım yapan Özgür Ozan, takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni alıyor.

    İşte Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın oğulları...

    Zeliş, Metin, Tekin bir yana Arka Sokaklar ın Hüsnü Çoban ı öz çocuklarını paylaştı, gören şoke oldu! #1

    Zeliş, Metin, Tekin bir yana Arka Sokaklar ın Hüsnü Çoban ı öz çocuklarını paylaştı, gören şoke oldu! #2

    Zeliş, Metin, Tekin bir yana Arka Sokaklar ın Hüsnü Çoban ı öz çocuklarını paylaştı, gören şoke oldu! #3

    Zeliş, Metin, Tekin bir yana Arka Sokaklar ın Hüsnü Çoban ı öz çocuklarını paylaştı, gören şoke oldu! #4

    Zeliş, Metin, Tekin bir yana Arka Sokaklar ın Hüsnü Çoban ı öz çocuklarını paylaştı, gören şoke oldu! #5

    Zeliş, Metin, Tekin bir yana Arka Sokaklar ın Hüsnü Çoban ı öz çocuklarını paylaştı, gören şoke oldu! #6

    Zeliş, Metin, Tekin bir yana Arka Sokaklar ın Hüsnü Çoban ı öz çocuklarını paylaştı, gören şoke oldu! #7


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