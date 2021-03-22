Zenne ne demek, anlamı nedir? Survivor'da zenne tartışması..

Survivor'da 21 mart pazar akşamı yayınlanan bölümde, Dora ve İsmail arasında zenne tartışması yaşandı. İzleyiciler, zenne ne demek sorusunu araştırıyor.

Survivor Türkiye 2021 sezonunda kıyasıya mücadele devam ediyor. Zaman zaman gergin anlar yaşayan yarışmacılar, izleyenleri ekran başına kilitliyor.

Survivor 21 Mart 2021 akşamı yayınlanan bölümde İsmail Reşat'ın horon tepmesini taklit ettikten sonra hamsi buğlama kelimesini kullandı. Daha sonra Dora İsmail'e zenne ve soytarı benzetmelerini kullandı.

İzleyiciler zenne kelimesinin anlamını merak etmeye başladı. Peki zenne ne demek, ne anlama gelir? İşte detaylar..

SURVİVOR ZENNE OLAYI

Dokunulmazlık oyunu sırasında sayı alan İsmail sevinç gösterisi yaptığı esnada horon teperek 'hamsi tava hadi bakalım' dedi. İsmail'in davranışı karşısında öfkelenen Reşat da tepki gösterdi.

Takım arkadaşını savunan Dora ise İsmail'e 'Zenne gibi oynarsın ancak' diyerek ilginç bir çıkış yaptı.

Eleme konseyinde parkurda yaşanan tartışma yeniden gündeme geldi. İsmail Dora'ya zennenin ne demek olduğunu sorduğunda Dora "O kelimenin anlamını herkes biliyor. Kötü bir şey değil." diyerek cevap verirken soytarı gibi benzetmesi ile yeniden fitili ateşledi.

Dora'nın sözleri karşısında ortam bir anda buz kesti.

İkili arasında sözlü tartışmanın hararetlenmesi ile Acun Ilıcalı yarışmacıları uyardı. Ilıcalı karşılıklı atışma yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.

ZENNE NE DEMEK?

Zenne, eski geleneksel göçebe Türk geleneğinde düğünlerde ve şenliklerde kadın kıyafetiyle geleneksel olarak kadın gibi oynayan erkeklere verilen isimdir. Karagöz gibi tiyatro sergisi hasıl olduğunda kadın rolüne çıkan erkeklere zenne denir. Zenne eski dilde Farsça kökenli olup kadın demektir.