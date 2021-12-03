Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri'nin ağızları açık bırakan hayat hikayesi

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'da hayat verdiği 'Zekiye Keklik' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Ayta Sözeri'nin bugünlere nasıl geldiğini öğrenenlerin ağzı açık kalıyor.

Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden TV8 ekranlarına uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, ikinci sezonuyla da izleyiciden büyük ilgi görüyor.

Senaryosunu Deniz Gürlek ile Melek Seven'in kaleme aldığı, başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı OGM Pictures imzalı Kırmızı Oda dizisi, farklı hikayesi ve konuk oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Cuma akşamlarına damgasını vuran Kırmızı Oda dizisinde Keklik karakterine hayat veren Ayta Sözeri, başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Ekranlarda sık sık karşımıza çıkan ve sempatik tavırlarıyla gönüllere taht kuran Ayta Sözeri, hakkında en çok araştırma yapılan isimlerden... Sözeri'nin hayat hikayesini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

HİSLERİNİ ORTAOKULDA FARK ETTİ

31 Mart 1976 tarihinde Almanya’nın Nürnberg şehrinde dünyaya gelen Ayta Sözeri, anne tarafından Çerkes asıllıdır.

1982 yılında ailesiyle İzmir'e yerleşen Ayta Sözeri, ortaokul yıllarında bir erkekten hoşlandığını fark edince uzun bir süre yaşadığı şeyi sorguladı.

Sonrasında yaşadığı şeyin normal olup olmadığını öğrenmek için annesine danıştı ve annesi onu psikiyatriste götürdü.

Bir süre psikolojik destek alan Sözeri, bir doktorun, ''Yaşadıkların kötü şeyler değil'' demesinin ardından kendisini bir kadın gibi hissettiğini kabul etti.

BABASI EVDEN KOVDU

Ayta Sözeri, yaşadığı durumu bir süre babasından gizledi. Ancak daha fazla yalan söylemek istemeyen Sözeri, bir akşam babasına her şeyi anlattı. Babasının yaptığı tek şey ise Sözeri'yi evden kovmak oldu.

Tek başına geçinmek zorunda kalan Ayta Sözeri, bir hamburgercide çalışmaya başladı ve aynı dönem, Ege Üniversitesi İşletme bölümünü kazandı.

20'Lİ YAŞLARININ BAŞINDA CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ

Gereken parayı biriktiren Sözeri, 20'li yaşlarının başında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu.

Ardından şarkı söylemeyi çok sevdiği için Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Türk Sanat Müziği eğitimi aldı.

ZENNE OLARAK SAHNEYE ÇIKTI

Dans etmekten de büyük keyif alan Sözeri, zenne olarak sahnelerde yer aldı. Sözeri, bir gün solist gelmeyince sahneye çıkıp şarkı söylemek zorunda kaldı.

İşte tam o andan itibaren hayat, Sözeri'ye yepyeni kapılar açtı.

TÜRKİYE'NİN İLK TRANS OYUNCUSU

Oyunculuk konusunda da yetenekli olduğu fark edilen Ayta Sözeri, Hayat Bağları ve Kayıp Şehir dizisiyle ekranlarda boy göstermeye başladı.

Böylece Türkiye’nin ilk trans oyuncusu olan Ayta Sözeri, daha sonra Dadı, Arka Sokaklar, Ulan İstanbul, Parmaklıklar Ardında ve Dudaktan Kalbe gibi dizilerde de rol aldı.

SEZEN AKSU'NUN VOKALİSTLİĞİNİ YAPTI

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun da dikkatini çeken Ayta Sözeri, bir dönem Sezen Aksu ve birçok sanatçıya konserlerinde back vokallik yaptı.

OYUNCULUK KARİYERİNDE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ayta Sözeri'nin en dikkat çeken projelerinden biri Akasya Durağı dizisiydi. Dizide, Delikanlı Naci adında bir soliste hayat veren Sözeri, Maho Ağa ile yer aldığı aşk sahnelerinde seyirciyi güldürmeyi başarmıştı.

2017 yılında Gülse Birsel’in ''Aile Arasında'' filminde de rol alan Ayta Sözeri, dijital platform BluTV’de yayınlanan Yeşilçam dizisinde Çağatay Ulusoy, Selin Şekerci, Afra Saraçoğlu ve Altan Erkekli gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçti.

İNSAN HAKLARI VE LGBT AKTİVİSTİ

Şimdilerde Kırmızı Oda dizisinde rol alan Sözeri, aynı zamanda insan hakları ve LGBT aktivistidir.