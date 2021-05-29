Haberler

Medya Haberleri

Zerrin Sümer kimdir? Usta oyuncu Zerrin Sümer Gönül Dağı'nda..

Zerrin Sümer kimdir? Usta oyuncu Zerrin Sümer Gönül Dağı'nda..

Başarılı oyuncu Zerrin Sümer, TRT1 ekranlarının bu sezon en çok sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nın sezon finali bölümüne Dürdane karakteriyle konuk oluyor. Peki Zerrin Sümer kimdir?