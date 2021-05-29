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- Zerrin Sümer kimdir? Usta oyuncu Zerrin Sümer Gönül Dağı'nda..
Zerrin Sümer kimdir? Usta oyuncu Zerrin Sümer Gönül Dağı'nda..
- Haber Merkezi
- 29.05.2021 - 17:53
Unutulmaz aşkların hikayesini konu alan ve küçük dünyalarında büyük hayaller kuran Anadolu çocuklarının yaşamlarından kesitler sunan Gönül Dağı dizisi, bu akşam sezon finaliyle TRT 1 ekranlarına geliyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyunculuğu ile kendisine hayran bırakan Zerrin Sümer, Gönül Dağı dizisinin sezon finali bölümüne Dürdane karakteriyle konuk oluyor.
Dizinin hayranları, Zerrin Sümer'in hayatı ile ilgili detayları araştırıyor. Zerrin Sümer kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı sorularına yanıt aranıyor.
Peki Zerrin Sümer kimdir? İşte usta oyuncu Zerrin Sümer'in hayatı ve biyografisi...
ZERRİN SÜMER KİMDİR?
1945 yılında İzmir'in Bergama ilçesinde doğan Zerrin Sümer, ilkokul ve ortaokulu Bergama’da okumuştur. Tiyatro hayatına, ortaokul yıllarında Bergama Halk Eğitim Merkezi’nde sahneye çıkarak başlamıştır.
Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olan Sümer, konservatuarın son senesinde Devlet Tiyatrosu’nda profesyonelliğe adım atmıştır. Daha sonra Ankara Meydan Sahnesi’ne geçerek özel tiyatrolarda çalışmaya başlamıştır.
Bugüne kadar 17 toplulukla 80’e yakın oyunda rol alan usta oyuncu, ayrıca çeşitli televizyon yapımlarında görev almıştır. 1996 yılında Yılmaz Erdoğan’ın BKM Oyuncuları’na katılmıştır.
Günay Restoranının sahibi Günay Tuncel ile evlenmiş ve ikili daha sonra bu evliliği sonlandırmıştır. Zerrin Sümer'in Büke (d.1978) adında bir oğlu vardır.
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
- 1985 - Yanlış Numara
- 1985 - Züğürt Ağa
- 1987 - Kiracı
- 1989 - Karılar Koğuşu
- 2000 - Vizontele
- 2003 - Vizontele Tuuba
- 2005 - 2 Süper Film Birden
- 2010 - Saklı Hayatlar
- 2010 - Kardelen
- 2013 - Meryem
- 2013 - Düğün Dernek
- 2014 - Zeytin Tepesi
- 1983 - Üç İstanbul
- 1986 - Çalıkuşu
- 1995 - Muhteşem Zango
- 1995 - Bir Demet Tiyaro
- 2000 - Güneş Yanıkları
- 2002 - En Son Babalar Duyar
- 2003 - Ölümsüz Aşk
- 2004 - Kadın İsterse
- 2004 - Karım ve Annem
- 2006 - Bir Demet Tiyatro
- 2006 - Fırtına
- 2007 - Zoraki Koca
- 2008 - Son Ağa
- 2008 - Komedi Türk
- 2009 - Yalancı Romantik
- 2009 - 2011 Sakarya Fırat
- 2014 - Nergis Hanım
- 2014-2015 - Güzel Köylü
- 2015 - Kara Bela
- 2015 - Hayat Öpücüğü
- 2017 - Aslan Ailem
- 2019 - Savaşçı
- 2020 - Sefirin Kızı