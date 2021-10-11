Zeynep Avcı’dan 3 günde rekor

'The Voice of Germany' yarışmasında seslendirdiği Türkçe şarkıyla hem Almanya'nın hem de Türkiye'nin gündemine oturan Zeynep Avcı'nın performansı, izlenme rekorları kırdı.

Almanya'da yaşayan Türk kökenli müzisyen Zeynep Avcı'nın, 'The Voice of Germany' adlı şarkı yarışmasındaki sahne performansı, 3 gündür hem Almanya'nın hem de Türkiye'nin gündeminden düşmüyor.

Şarkıcı Tan'ın 'Yalan' isimli şarkısını seslendiren 38 yaşındaki Avcı, sadece 2 dakikalık performansıyla hem jüri üyeleri hem seyircileri hem de izleyenleri adeta büyüledi.

JÜRİ ÜYELERİ KENDİ TAKIMLARINA ALABİLMEK İÇİN YARIŞTI

Ailesi Zonguldaklı kendisi ise Berlin doğumlu olan Avcı için jüri üyeleri Sarah Connor, Johannes Oerding, Nico Santos ve Mark Forster kendi takımlarına dahil edebilmek için dil döktü.

4 jüri üyesinin tüylerini diken diken eden performans sonrası Avcı'nın tercihi ise Johannes Oerding oldu.

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TAN'DAN TEBRİK: ÇOK DUYGULANDIM

Kendi şarkısını seslendiren Zeynep’e, şarkıcı Tan da hayran kaldı.

Zeynep’in performansını sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, “Çok duygulandım, tebrikler.” diye yazdı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Demet Akalın, İrem Derici, Yeşim Salkım gibi pek çok isim de Zeynep'in performansını sosyal medya sayfalarına taşıdı.

Akalın, “İstanbul'da sahne alması için girişimler başladı.” derken, Derici ise “Darmaduman oldum, ağzına sağlık.” ifadelerini kullandı.

2 GÜNDE 95 BİN TAKİPÇİ

Zeynep Avcı'nın performansının yer aldığı video, kısa sürede viral oldu.

YouTube Almanya'da trendlerin ilk sırasına oturan Zeynep, YouTube Türkiye'de ise trendlerde ikinci sıraya yükseldi.

'The Voice of Germany'nin Instagram sayfasında da bu video, 3 milyondan fazla izlendi.

Zeynep, Google'da da en çok aranan isimlerin başında geldi.

Twitter'da da gündem olan Zeynep Avcı’nın 5 bin olan takipçisi sayısı, 2 günde 100 bine ulaştı.

“KÖKLERİMİZE ÇOK BAĞLIYIZ”

Zeynep Avcı, yarışmaya katılmadan önce, “Türkiye’de yaşamamamıza rağmen, köklerimize çok bağlıyız. Bu kültürü aile içerisinde de devam ettirmeye çalışıyoruz. İnsanların yabancı dildeki bir şarkıyı, o dili bilmeseler bile hissetmelerinin mümkün olduğunu ispat etmek istiyorum. Ve bunun zamanının geldiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.