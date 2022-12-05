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- Derin yırtmacıyla mest etti! Zeynep Bastık cesur kıyafetiyle geceye damga vurdu! 'Fazla cesursun'
Derin yırtmacıyla mest etti! Zeynep Bastık cesur kıyafetiyle geceye damga vurdu! 'Fazla cesursun'
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık Altın Kelebek ödül töreninde giydiği kıyafet ile geceye damga vurdu..
- 05.12.2022 - 16:48
- Güncelleme : 05.12.2022 - 16:53
Dün akşam düzenlenen Altın Kelebek ödül töreninde en iyi kadın şarkıcı ödülünü alan Zeynep Bastık, giydiği kıyafet ile geceye damgasını vurdu.
Derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni toplayan Zeynep Bastık'ın kombini takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Geçtiğimiz günlerde boşanan Zeynep Bastık sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
İddialı pozlarını instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Zeynep Bastık cesur tarzıyla beğeni topluyor.
8 Temmuz 1993 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen 29 yaşındaki şarkıcı son yıllarda başarılı işlere imza atarak dikkatleri üzerine çekiyor.
Son olarak Altın Kelebek ödüllerinde en iyi kadın şarkıcı ödülüne layık görülen Zeynep Bastık'ın gecede giydiği cesur kıyafeti dikkat çekti. İşte o kareler..