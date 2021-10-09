Zeynep Bastık ile Edis'in samimi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı

Zeynep Bastık ile Edis'in samimi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı

Edis Görgülü ve Zeynep Bastık'ın samimi dansları, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Zeynep Bastık'ın evli olması nedeniyle ünlü şarkıcılara tepki gösterdi.

Pop müziğin genç yeteneklerinden Edis Görgülü ile Zeynep Bastık, bir partide bir araya geldi.

Zeynep Bastık ve Edis'in partide kameralara yansıyan dans videosu ise adeta sosyal medyaya damga vurdu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, yakın arkadaş oldukları bilinen ünlü isimlerin, Zeynep Bastık'ın seslendirdiği ''Marlon Brando'' şarkısında birbirlerine sarılarak dans ettiği görüldü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan ikilinin dans videosu, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından çok seksi bulundu.

Bazı kullanıcılar ise geçtiğimiz aylarda Tolga Akış ile dünya evine giren Zeynep Bastık'ı, eşini düşünmeden hareket etmesi nedeniyle eleştiri yağmuruna tuttu.

Edis ile Zeynep Bastık'ın dansı sosyal medyanın gündemine oturdu - VİDEO

''MAHKEMEYE SUNSAN BOŞANMAK İÇİN DELİL SAYARLAR''

Edis ile Zeynep Bastık'ın dans videosuna gelen yorumlardan bazıları şöyle:

''Dostça olduğu düşünülse de medeni durumları gereği bir tık fazla samimi bulduğum danstır.'', ''Mahkemeye sunsan, boşanmak için delil sayarlar.'', ''Hayırdır, Norveç'te yaşıyoruz da benim mi haberim yok dedirtmiştir.''

Hayranları tarafından ağır eleştirilen Bastık, henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.