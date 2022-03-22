Zeynep Bastık siyah bikinisini giydi, Instagram'ı ısıttı! 'Yaktın buraları akustik kadın'

Zeynep Bastık, turne için gittiği Dubai'de sıcak havanın keyfini çıkarttı. Soluğu otelin havuzunda alan Bastık, cesur pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Türkiye'deki konserlerinin ardından bu kez soluğu Dubai'de aldı.

Geçtiğimiz günlerde Edis ile samimi dansı çokca konuluşan Bastık, eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Zeynep Bastık, cesur paylaşımlarından vazgeçmiyor.

Dubai'de havuz keyfi yapan Bastık, o anları hem Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

ZEYNEP BASTIK'TAN CESUR POZLAR

Son olarak göğüs dekolteli pozu ile ortalığı kasıp kavuran Zeynep Bastık, bu kez de bikinili poz verdi.

Bastık, siyah bikinisiyle paylaştığı pozların üzerine "1987'den beri en sıcak Mart" notunu düştü.

İşte Bastık'ın o pozları: