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    Zeynep Bastık'ın bikinili pozu sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

    Cesur pozlarıyla sosyal medyada gündem olan Zeynep Bastık'ın tatilde verdiği poz görenleri hayran bıraktı.
    • 19.07.2022 - 15:47
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    Zeynep Bastık'ın bikinili pozu sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

    1993 doğumlu şarkıcı Zeynep Bastık, özellikle yaptığı cover'lar ile adını geniş kitlelere duyurdu.

    Son dönemin en popüler şarkıcılarından olan Zeynep Bastık, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

    Bastık, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında menajeri Tolga Akış ile dünyaevine girmişti.

    Ancak Zeynep Bastık ile Tolga Akış'tan kötü haber gelmişti. Henüz evliliklerinde bir yılı bile dolduramayan çift, boşanma kararı almıştı.

    Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Zeynep Bastık, özel hayatının yanı sıra verdiği pozlarla da adından söz ettirmeye başladı.

    Bastık, cesur paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi.

    Ünlü şarkıcı, son olarak mavi bikinisiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu.

    Zeynep Bastık ın bikinili pozu sosyal medyayı ayağa kaldırdı! #1

    Zeynep Bastık ın bikinili pozu sosyal medyayı ayağa kaldırdı! #2

    Zeynep Bastık ın bikinili pozu sosyal medyayı ayağa kaldırdı! #3


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