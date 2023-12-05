Zeynep Dizdar’dan olay itiraf! Ümit Sayın benim ilk… Vazgeç Gönül şarkısı ile müzik listelerinin başında yer alan Zeynep Dizdar’dan gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Dizdar’ın Ümit Sayın hakkında yıllar sonra itiraf üzerine itiraf geldi…

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Vazgeç Gönül', 'İlle de Sen', 'Zehir Gibi' 'Sana Güvenmiyorum' gibi parçalarıyla tanınan şarkıcı Zeynep Dizdar, bir youtube kanalına konuk oldu.

Dizdar, Haberler Youtube kanalında yer alan Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programında daha önce duyulmamış itirafları ardı ardına sıraladı.

“Gözümü açtığım insan”

Ümit Sayın ile ilişkisine dair samimi açıklamalar yapan şarkıcı 2 yıl düzenli olarak aldatıldığını söyledi. Gökay Kalaycıoğlu’nun "İlk cinselliğini yaşadığın insan?" sorusu üzerine şarkıcı "Gözümü açtığım insan başka ne diyeyim. Haberim bile yoktu ben öpüşerek çocuk olduğunu zannediyordum kaç yaşıma kadar" dedi.

Programın devamında Dizdar, "Evlenseydik 25 yaşında bir çocuğumuz olabilirdi" dedi. Kalaycıoğlu bunun üzerine "Pişman mısın doğurmadığına?" dedi. Dizdar ise "Kısmet. Ben yola devam ettim" dedi.