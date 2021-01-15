Zeynep İde kimdir? Zeynep İde kaç yaşında, nereli? Zeynep İde hakkında merak edilenler..

Genç şarkıcı Zeynep İde, Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Sesiyle izleyicileri etkileyen Zeynep İde kimdir ve hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

Son dönemde adını duyurmaya başlayan şarkıcı Zeynep İde, 14 Ocak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu.

Programın takipçileri Zeynep İde kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular araştırmaya başladı.

Müzik kariyerine erken yaşta başlayan Zeynep İde, sesiyle izleyicileri etkilemeyi başarıyor.

Peki Zeynep İde kimdir? İşte merak edilen bilgiler..

ZEYNEP İDE KİMDİR?

Aslen Malatya'lı olan Zeynep İde, İstanbul'da doğmuştur.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde'nin kızı olan Zeynep İde katılmış olduğu ses yarışması 'Son Ses'de 30 genç finalist arasına girmiştir.

Genç sanatçı eğitimine Koç Universitesinde devam etmektedir.

Zeynep İde'nin Instagram adresi "zeynepide" şeklindedir.

Yaklaşık 1600 takipçisi bulunmaktadır. Sosyal medyayı aktif kullanan Zeynep İde, hayatına dair sık sık paylaşım yapmaktadır.

ZEYNEP İDE'NİN BABASI MURAT İDE KİMDİR?

Murat İde, Malatya'da 25 Mayıs 1969 tarihinde astsubay bir baba ile öğretmen bir annenin ilk çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Yunus Murat İde'dir.

İlk ve orta öğretimini Ayancık, Malatya ve İzmir'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV Bölümünden mezun oldu.

Bengü Türk Televizyonunda Genel Yayın Yönetmenliği, Takvim, Tercüman ve Ortadoğu Gazetelerinde köşe yazarlığı, Yeniçağ Gazetesinde ise Ters Açık köşe yazıları ile yazarlığını sürdürmektedir.

2007 yılında yayın hayatına başlayan Bengü Türk televizyonuna Genel Yayın Yönetmeni oldu. Aynı zamanda "Medya Açılımı" adlı programını yaptı.

Takvim, Tercüman ve Ortadoğu Gazete'lerinde köşe yazarlığı yaptı. Halen YENİÇAĞ Gazetesi'nde 'Ters Açı' adıyla köşe yazıyor.

Zeynep isminde bir kızı olan Murat İde Şeriatın Kestiği Yürek isimli bir kitaba imzasını atmıştır.

25 Ekim 2017 yılında Meral Akşener tarafından kurulan İyi Parti'nin Basın Danışmanlığı Görevini üstlenmiştir.