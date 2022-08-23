Zeynep Koçak kimdir ve kaç yaşında? Oğuzhan Koç'u ihanet ile suçladı mı?

Zeynep Koçak kimdir ve kaç yaşında? Oğuzhan Koç'u ihanet ile suçladı mı?

Oyuncu Zeynep Koçak sosyal medyanın gündemin oturdu.Eski sevgilisi Oğuzhan Koç'a gönderme yapan Koçak'ın hayatı merak konusu oldu..

Ünlü oyuncu Zeynep Koçak, sosyal medyada bir takipçisinin "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna verdiği cevap ile sosyal medyanın gündemin oturdu.Zeynep Koçak'ın verdiği cevap akıllara eski sevgilisi Oğuzhan Koç'u getirdi.

Oğuzhan Koç'a gönderme yaptığı iddia edilen Zeynep Koçak sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi.Oyuncunun hayatı merak konusu oldu.Zeynep Koçak kimdir ve hayatı gibi aramalar hız kazandı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli televizyon programıyla şöhreti yakalayan Zeynep Koçak ve Oğuzhan Koç uzun süre sevgili kalmışlardı.İkili daha sonra ayrılarak gündeme gelmişti.

Zeynep Koçak son olarak instagram üzerinden bir takipçisinin sorduğu soruya verdiği cevap ile sosyal medyanın gündemin oturdu.Zeynep Koçak hiç aldatıldın mı sorusu soran takipçisine internette araştırmasını söyleyerek eski sevgilisine gönderme yaptı.

İşte Zeynep Koçak kimdir, Zeynep Koçak hayatı ve biyografisi gibi merak edilen konuların detayları.

Zeynep Koçak kimdir?

Zeynep Koçak 27 Ağustos 1983 yılında Ankara'da dünyaya geldi.TED Ankara Koleji ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Zeynep Koçak eğitim görürken kısa film ve klip yönetmenlikleri ile uğraştı.

Zeynep Koçak'ın "Tik Tak" isimli kısa animasyon filmi ulaslararası alanda yirmiden fazla film festivalden ödül almaya hak kazandı.

Yer aldığı projeler

2008-2011 Çok Güzel Hareketler Bunlar

2009 - Neşeli Hayat

2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar

2016 - Küçük Esnaf

2021 - Etkileyici