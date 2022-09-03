Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, arkadaşlarıyla Fethiye'ye gitti. Tatilin keyfini süren Özkaya, bikinili pozlarını ise peş peşe sıraladı.

Kanal D ve Star TV'de yayınlanan Sihirli Annem, konusu ve oyuncu kadrosuyla dönemine damga vurdu.

Herkesin ilgiyle izlediği dizinin uzun yıllar sonra tekrarları yapıldı. Ancak iyi yayınladığı dönem kadar etkili olmadı.

Dizide yer alan çocuk oyuncular, döneme performansları ile damga vurdu ve diziyi daha iyi bir boyuta getirdi.

Dizide yer alan oyuncular arasında bulunan Zeynep Özkaya ise Çilek karakterine hayat verdi. Bu karakter sayesinde tanınan Özkaya, şimdilerde kocaman kız oldu.

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Zeynep Özkaya, sosyal medya üzerinden kazanç sağlıyor ve Youtube için içerik üretiyor.

Projelere kapalı olmadığını belirten ancak şimdilerde farklı bir yaşam süren Özkaya, her karesini ise yine Instagram hesabından paylaşıyor.

Değişimi ve güzelliği ile ilgileri üzerine çeken Özkaya, yazın tadını Fethiye'de çıkarıyor. Arkadaşları ve sevgilisi ile Fethiye'ye giden Özkaya, bu anları yine hayranları ile paylaştı.

Birbirinden güzel karelerini yayınlayan Zeynep Özkaya, göğüs dekoltesi ve bikinileri ile adeta şov yaptı.

Zeynep Özkaya büyüdü

Şimdilerde 24 yaşında olan Zeynep Özkaya, geçen zaman içerisinde büyüdü ve oldukça güzel bir genç kız oldu.

Ufak tefek estetik operasyonlar yaptıran Özkaya, tarzı ve güzelliği ile genç arkadaşlarına taş çıkarıyor.

Herhnagi bir projede yer almamasına rağmen dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Özkaya, bikinili kareleriyle herkesi etkiledi.

Sevgilisi Oğulcan ve arkadaşlarıyla Fethiye'ye giden Zeynep Özkaya, paylaştığı kareler ile hayranlarından tam not aldı.

Özkaya'nın sevgilisi ile olan paylaşımlarına ise "Maşallah", "Allah ayırmasın" yorumlar geldi.