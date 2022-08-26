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Zeynep Sever Demirel eşiyle fotoğraflarını paylaştı! 'Mükemmel çift'

Zeynep Sever Demirel eşiyle fotoğraflarını paylaştı! 'Mükemmel çift'

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel hem güzelliği hem de paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor.