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- Zeynep Sever Demirel eşiyle fotoğraflarını paylaştı! 'Mükemmel çift'
Zeynep Sever Demirel eşiyle fotoğraflarını paylaştı! 'Mükemmel çift'
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel hem güzelliği hem de paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor.
- 26.08.2022 - 14:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sosyal medyada paylaştığı kareler ile sıkça gündeme geliyor.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Demirel güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Zeynep Sever Demirel eşi Volkan Demirel ile fotoğraflarını instagram hesabına ekledi.Kısa sürede büyük beğeni toplayan karelere birçok yorum yapıldı.
Instagramda 507 bin takipçisi bulunan Demirel'in paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alıyor.Adeta sosyal medya fenomeni olan Zeynep Sever Demirel 2009 yılında Miss Belçika güzeli seçilmiştir.
İşte tescilli güzel Zeynep Sever Demirel'in eşi Volkan Demirel ile paylaştığı kareler..