Zeynep Tuğçe Bayat sokak ortasında gözyaşlarına boğuldu! Ağlama nedeni..

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, Nişantaşı'nda görüntülendi. Yangınlar hakkında konuşan Bayat, gözyaşlarını tutamadı. Oyuncu, "Elimiz kolumuz bağlı" dedi.

Türkiye son zamanlarda çıkan orman yangınlarını söndürmek için büyük bir mücadele veriyor.

Devlet ve halk birlik içinde yangınları söndürmeye çalışırken, bazı ünlü isimler ise bölgeye gitti.

Yangın bölgesine giderek çalışmalara katılan ünlü isimlerin dışında, uzaktan durumu takip edenler var.

Bu isimlerden biri ise oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ve eşi Cansel Elçin..

İkili Nişantaşı'nda objektiflere yansırken, yangın hakkında konuşan Bayat gözyaşlarına boğuldu.

"ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLANDI.."

Nişantaşı’nda eşi Cansel Elçin ile görüntülenen Zeynep Tuğçe Bayat, gözyaşları içinde, “Elimiz kolumuz bağlı bir şekilde 'ne yapabiliriz' diye çıldırıyoruz.” dedi.

Birkaç hafta önce tatilden geldikleri Marmaris’in yanışını sosyal medyadan ağlayarak takip ettiklerini anlatan Cansel Elçin, şu ifadeleri kullandı:

“Elimizden bir şey gelmiyor, 15 gün oradaydık, çöpleri topluyorduk. Tuğçe her sabah ağlayarak bunlara bakıp, üzülüyor. Oradaydık ve atmacaları izledim ve bugün onlar yoklar. Bakamıyorum o hayvanların haline.

"Neden bunlar oluyor? Hayvanların bize ihtiyacı var ama en çok insanın hayvana ihtiyacı var. Arılar ve hayvanlar yok oluyor.

Betonlaştırabilirsiniz, milyarlarınız olabilir ama bir gün o masadaki yediğiniz balığa, nefes aldığınız ağaçlara ihtiyacınız olacak."





"KÖTÜ HİSSEDİYORUM.."

Tuğçe Bayat ise şu ifadeleri kullandı;

“Günlerdir nefes alamıyoruz, böyle uzaktan elimiz kolumuz bağlı bir şekilde 'ne yapabiliriz' diye çaldırıyoruz. Kaybolan kız çocuğundan üç gündür iyi haber beklerken, onun cansız bedeninin bulunduğunu ve ona yapılanları konuşuyoruz.

Yeter artık yani. Aşırı kötü hissediyorum bir vatandaş, bir kadın olarak söylüyorum. Çok duyguluyum zor tutuyorum kendimi."