İki minik erke çocuğu, gözlerine kestirdikleri dairenin ziline basıp kaçmaya başladı. Ev sahibi tarafından son anda yakalanan miniklerin korkuyla yaptığı savunma binlerce kez tıklandı.

Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan zile basıp kaçma oyunu tatsız bitti.

İki minik arkadaş, binadaki dairenin zilini çalıp kaçmaya başladı.

Bu eylemi defalarca gerçekleştiren çocuklar, en sonunda yakalandı.

Çocukların bir kez daha zile basacağı sırada kapıyı açan genç, küçük oyunu sonlandırmış oldu.

Yakalanmayı beklemeyen iki miniğin korkuyla verdiği tepki ise sosyal medyada viral oldu.

"Birileri zile basıp kaçıyor"

Savunmaya geçen iki minik, "Birileri sizin zile basıp kaçıyor, onu söylemeye geldik." dedi.

İşte o anlar...

Zile basıp kaçan iki çocuğun ev sahibine yakalandığı anlar VİDEO