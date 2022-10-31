Ziraat Bankası emekli promosyonları ne zaman yatacak?

Ziraat Bankası emekli promosyonları ne zaman yatacak?

Ziraat Bankası emekli maaşı promosyon ödemelerini güncelledi ve duyurdu. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonları ne zaman yatacak?

Emeklilerin maaşlarına ek olarak verilen promosyonların miktarları belirlendi ve duyuruldu.

Emekli maaş promosyon miktarını belirleyen Ziraat Bankası için, konu hakkında resmi açıklama yaptı.

Özel bankalar 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yaparken, devlet bankalarının ne kadar yapacağı merak ediliyordu.

Ziraat Bankası merak edilen miktarı ve ödemenin ne zaman gerçekleşeceğini müjdeledi.

Bu kapsamda da, "Ziraat Bankası emekli promosyonları ne zaman yatacak?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonları ne zaman yatacak? İşte yanıtı...

Ziraat Bankası emekli promosyonları ne zaman yatacak?

Ziraat Bankası’ndan yapılan emekli promosyon ödemelerine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Başvurular 18.10.2022 tarihi itibari ile başlayacak olup, promosyon ödemeleri ise 01.11.2022 tarihi itibari ile gerçekleşecektir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.”





Ziraat Bankası emekli promosyonları ne kadar?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,