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- Ziynet Sali siyahlar içindeki pozlarıyla olay oldu! 'Diyet listeni versen'
Ziynet Sali siyahlar içindeki pozlarıyla olay oldu! 'Diyet listeni versen'
Son zamanlarda fit vücuduyla dikkat toplayan ünlü şarkıcı Ziynet Sali'nin sosyal medya paylaşımına övgüler yağdı.
- 30.06.2022 - 17:00
- Güncelleme : 30.06.2022 - 17:01
Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile geçtiğimiz yıllarda Kıbrıs'ta dünyaevine girmişti.
Son dönemde Jennifer Lopez'e benzerliğiyle gündeme gelen Ziynet Sali, bu duruma isyan etmişti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettiren başarılı şarkıcı, şimdilerde verdiği kilolarla günde oluyor.
Verdiği pozlarla olay yaratan ünlü şarkıcı, yeni pozlarını Instagramdan hesabından yayınladı.
Görenleri kendisine hayran bırakan 47 yaşındaki Sali, siyahlar içerisindeki kombiniyle göz doldururken, fit vücudu da dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü şarkıcının fotoğrafının altına "Asalet bambaşka bişey", "Kusursuz güzel", "Abla diyet listeni versen alsak biii rica etsek" gibi yorumlar geldi.