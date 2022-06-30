Petrol
108.92
-3.14%
Euro
17.4227
0.20%
Dolar
16.6889
0.30%
Altın
971.38
-0.17%
Borsa
2405
0.13%
Bitcoin
321.891
-4.79%
BTXN Coin
6.32
-2.61%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Ziynet Sali siyahlar içindeki pozlarıyla olay oldu! 'Diyet listeni versen'

    Son zamanlarda fit vücuduyla dikkat toplayan ünlü şarkıcı Ziynet Sali'nin sosyal medya paylaşımına övgüler yağdı.
    • 30.06.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 17:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ziynet Sali siyahlar içindeki pozlarıyla olay oldu! 'Diyet listeni versen'

    Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile geçtiğimiz yıllarda Kıbrıs'ta dünyaevine girmişti.

    Son dönemde Jennifer Lopez'e benzerliğiyle gündeme gelen Ziynet Sali, bu duruma isyan etmişti.

    Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettiren başarılı şarkıcı, şimdilerde verdiği kilolarla günde oluyor.

    Verdiği pozlarla olay yaratan ünlü şarkıcı, yeni pozlarını Instagramdan hesabından yayınladı.

    Görenleri kendisine hayran bırakan 47 yaşındaki Sali, siyahlar içerisindeki kombiniyle göz doldururken, fit vücudu da dikkatlerden kaçmadı.

    Ünlü şarkıcının fotoğrafının altına "Asalet bambaşka bişey", "Kusursuz güzel", "Abla diyet listeni versen alsak biii rica etsek" gibi yorumlar geldi.

    Ziynet Sali siyahlar içindeki pozlarıyla olay oldu! Diyet listeni versen #1

    Ziynet Sali siyahlar içindeki pozlarıyla olay oldu! Diyet listeni versen #2

    Ziynet Sali siyahlar içindeki pozlarıyla olay oldu! Diyet listeni versen #3


    İlginizi Çekebilir

    LPG ithalatı nisanda yıllık yüzde 17 arttı
    Ekonomi

    LPG ithalatı nisanda yıllık yüzde 17 arttı

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması
    Futbol

    Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması

    Görüş Bildir