“Zombie Angelia Jolie” hapishaneden çıktı! Son görüntüsü korkuttu...

İran'da yaşayan Sahar Tabar, sayısız ameliyat geçirerek Angelia Jolie’yi anımsatan zombi görüntüsüyle günlerce konulmuştu. Bazı söylemleri nedeniyle hapiste olan Tabar, son haliyle olay oldu.

Sosyal medya ve estetik çılgınlığı giderek artmaya başladı. Bu durumun dozunu kaçıranlar ise olduklarından dah afarklı kişilere dönüşüyor.

Bunun en büyük örneğini İran'da yaşamanı sürdüren Sahar Tabar gözler önüne serdi ve yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu.

İranlı sosyal medya fenomeni Sahar Tabar, geçirdiği sayısız operasyonlarla Angelia Jolie gibi olmak istedi.

Bu görüntüye tam anlamı ile kavuşamayan Tabar, adeta zombiye döndü ve günlerce sosyal medyadan konuşuldu.

Görüntüsünden dolayı sosyal medyada fenomen haline gelen Tabar, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Ancak 2019 yılında yolsuzluk ve küfür suçlamalarıyla hapis cezasına çarptırıldı.Bu olayın ardından herkes sonm halini merak ediyordu.

Hapishaneden çıkan Sahar Tabar'ın son hali ise yine görenleri şaşkına çevirmeyi başardı.

Sahar Tabar'ın son hali

Devlet tarafından işletilen medya yayınına katılan Tabar, “Instagram'da gördüğünüz şey, görüntüyü oluşturmak için kullandığım bilgisayar efektleriydi.

Çocukluğumdan beri ünlü olmak istiyordum ve bu gerçekten benim için kolay bir yoldu.” dedi.

Hapishaneden serbest bırakılmasının ardından Tabar, artık fotoğraf paylaşım uygulamasını bir daha kullanmayacağını öne sürerek, “Artık popüler olma arzum kalmadı.

Bırakın artık sayfamın olmasını telefonuma bile yüklemeyeceğim. Sosyal medyayla tüm işim bitti” diye konuştu.