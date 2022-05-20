'Zoomladık helal et' Serel Yereli sütyensiz pozuyla takipçilerini coşturdu

Türkiye'deki oyunculuk kariyerini bırakıp Londra'ya yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sütyensiz karelerini paylaşan oyuncuya, yorum yağdı.

Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Alara karakteri ile yıldızı parlayan Serel Yereli, oyunculuk kariyerini noktalayarak yeniden İngiltere'ye yerleşti.

19 Nisan 1995 yılında İzmir’de dünyaya gelen Sereli Yereli, babasının hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden ötürü ortaokulu da Londra'da okudu.

İlkokul yıllarını orada geçiren Serel Yereli, Türkiye macerasının ardından yeniden dönüş yaptı.

2016 yılında yayınlanan Bir Bodrum Masalı adlı dizide, zengin ama mutsuz Alara karakteriyle dikkat çeken Yereli, artık Londra'da yaşıyor.

Müzik kariyerine devam eden Yereli, şarkı çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldız popçu Aleyna Tilki ile de yakın arkadaş olan Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Sütyensiz karelere ilginç yorumlar

Sarı saçları ve mavi gözleriyle dikkat çeken Serel Yereli, dekolteki pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Yereli'nin sütyensiz karelerine takipçilerinden birbirinden değişik yorumlar geliyor.

Kısa sürede binlerce beğeni alan Serel Yereli'ye "Zoomladık helal et", "Biri diğerinden daha mı küçük", "Alev aldı buralar", "Dizlerine kadar inmiş", "Sütyen takmamışsın" gibi yorumlar geldi.