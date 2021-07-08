Zor kurtulmuştu! Alişan'ın yağ aldırma davasında ilginç karar: Şikayet süresi...

Alişan 3 yıl önce 'yağ aldırma' operasyonu geçirerek, ölümden döndüğünü söyledi. Ameliyattan sonra şikayette bulunan şarkıcının dosyası karar bağlandı. Peki, davada hangi karar çıktı? İşte detaylar..

Şarkıcı Alişan yaptığı sabah programında kendisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, 3 yıl önce yağ aldırma operasyonu geçirdiğini söyledi.

Alişan bu operasyon nedeniyle ölümden döndüğünü söyleyip, ameliyattan sonra şikayette bulunduğunu belirtti.

O dava bugün karara bağlanırken, türkücünün hayranları, "Davada hangi karar çıktı? Dava detayları neler?" sorularını gündeme taşıdı.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Dava açtığını belirten şarkıcı şu ifadeleri kullandı;

"3 yıl önce kilo aldım ve göbeğim fazlalaştı. Doktor arkadaşım bana 'Abi sana liposuction yapalım. 1 ay içinde hem göbeğin hem de yağların gider. Arkadaşım ve sevdiğimiz biri olduğu için güvendik. 3 sene önce ocak ayının ikinci haftasında ameliyat oldum. Normalde o ameliyat 2-2,5 saat sürer ama ben tam 5,5 saat ameliyatta kaldım.

Ben bunu kimseye söylemedim, annem de dahil. Ameliyattan sonra bir gün hastanede kaldım ve iki gün sonra vücudumda morarmalar oldu. Göbeğimde yağ alınırken nasıl bir çalışma yapıldıysa artık."



İki gün yataktan çıkamadım ve boynuma kadar morardım. Bir terslik olduğunu anlayıp sorduğumda 'Normaldir bunlar, bir ay içinde göbeğin dümdüz olacak' dendi. Bir ay sonra morarmalar geçti. Şimdi göbeğimi göstermek istemiyorum, bunun için yayın yasağı da aldırdım. Çünkü o halini kimse görsün istemiyorum. İki yıldır denize tişörtle giriyorum, sadece ailemin olduğu ıssız yerlerde tişörtümü çıkartıyorum. Göbeğimde yanık izi ve dalgalanmalar var.

Bunu mahkemede canlı canlı göstereceğim ama şimdi kimseye göstermek istemiyorum, çünkü çok kötü. Ameliyattan iki ay sonra karnımda su toplamalar oldu. Haftanın iki günü yaklaşık ikişer litre göbeğimden sıvı alındı. Göbeğim şişmeye başlıyor su olunca, çünkü benim drenaj sistemimi mahvetmiş. Buna eşim, arkadaşım ve hemşireler de şahit. Beş ay bu devam etti ve kimseye bir şey demedim. Göbeğimde hala yanık izleri var.

Ameliyatı yapan kişi beni birkaç doktora götürdü ve 'Ameliyatta hata yapılmış şükret ki ölmedin' dediler. Çünkü bu ameliyatla ölenler varmış. Sonra kendim doktor bulup geçen sene tekrardan ameliyat oldum. Biraz toparlandı ama o yanık izi ve dalgalanmalar hiç geçmeyecek. Ömür boyu bunu taşıyacağım."







DAVADA HANGİ KARAR ÇIKTI?

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında incelenen dosyada şikayetin 6 aylık şikayet süresinin dışında başvuruda bulunulduğu belirlendi.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şikayet süresini aşan ünlü sanatçının talebini reddederek kovuşturmaya dair yer olmadığına karar vererek dosyayı kapattı.