Zor Yıllar filmi ilk kez ekrana geliyor

Başroller arasında Derda Yasir Yenal'ın yer aldığı film, saat tam 22.20'de ATV ekranlarında olacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağı, insanların ekran başında daha fazla süre geçirmesinin önünü açtı.

Bu akşam televizyonda başarılı bir film var. Zor Yıllar filmi, ilk kez televizyonda yayınlanacak.

ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak Zor Yıllar filminde, Osmanlı Dönemi'nde geçen bir aşk hikayesi anlatılıyor.

Merakla beklenen Zor Yıllar filminin reyting sıralamasındaki dengeleri değiştirmesi bekleniyor.

BAŞROLLERDEKİ İSİMLER

Filmin başrollerinde dikkat çeken isimler var.

Sevda Kuşun Kanadında, Söz, Triliçe, Yüzleşme, Kuşlarla Yolculuk gibi yapımlarda rol alan ve oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Derda Yasir Yenal, filmin başrolleri arasında yer alıyor.

Filmin başrollerinde Derda Yasir Yenal'ın yanı sıra; Rüveyda Öksüz, İlker Kızmaz, Bora Sivri var.

SAKARYA VE BOLU'DA ÇEKİLDİ

Sakarya ve Bolu'da çekilen Zor Yıllar filminin çekimleri, Taraklı'daki Kadirler Konağı'nda tamamlandı.

ZOR YILLAR FİLMİNİN KONUSU

"Balkan Harbi (1912) bitmek üzeredir...

Tahir, geride yavuklusu Gülfem’i bırakıp cepheye gitmiştir. Yerli ahali ve yabancı bankalar arasında tefecilik, komisyonculuk ve gayrimeşru işleri meslek edinmiş Vehbi, Tahir’in yavuklusu Gülfem’in çaresizliğinden faydalanmış ve onunla zorla evlenmiştir...

Harpte kahramanlıklar gösteren Tahir, yaralı olarak Adapazarı’na döner... Döndükten sonra gördüğü manzara karşısında büyük bir çıkmaza girmiştir... Aşık olduğu kız, eski hasmı Vehbi’ye varmıştır...

Ayrıca Tahir Adapazarı’nın bambaşka bir sıkıntıyla kavrulduğunu görmektedir. Balkan Harbi sürerken, Anadolu’nun bir çok yeri gibi Adapazarı’nda da yabancı sermayeli bankaların ve tefeci kuruluşların, yerli tüccarı ve ahaliyi iktisadi tuzaklarla, tefe ve faizle köşeye sıkıştırdığını, toplumun içten içe çökertildiğini, insanların borç batağında kıskıvrak yakalandığını görmüştür.

İflaslar, intiharlar, ailelerin dağılması, huzursuzluk had safhadadır. Çare, sınırlı imkanlarla bir yeni cephe açmak, bir “İktisadi İsyan” hareketi başlatmaktır... Aynı zamanda da Gülfem’in ıstırabıyla kavrulmaktadır...

Eski bir tüccar olan amcasının intiharıyla dağılmak üzere olan aileyi, konağı da toparlamak zorundadır... Şehrin yerli ahalisini, eski idarecileri ve tüccarları teşkilatlandırmaya karar verir.

Çok geçmeden kollar sıvanır. Yerli ve milli bir faizsiz banka kurulacak, Müslüman ahalinin kendi arasındaki dayanışması yeniden tesis edilecektir... Bu girişim, Avrupa’yla sermaye bağları güçlü olan tefecileri ve yabancı banka sahiplerini tedirgin eder. Büyük ve kıran kırana bir mücadele başlayacaktır.

Adapazarı, bir Osmanlı ticaret şehri olarak yeniden ticari bağımsızlığını mı kazanacaktır; yoksa iktisadi ve toplumsal bozulma çöküşe mi gidecektir? Buna paralel olarak, Tahir-Gülfem-Vehbi arasındaki aşk üçgeni nasıl çözümlenecektir?"

DERDA YASİR YENAL KİMDİR

18 Ocak 1991 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Derda Yasir Yenal, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Küçük yaşlardan bu yana sahnelerde olan Yenal, 2015 yılında Amerika'da özel oyunculuk ve sunuculuk eğitimleri aldı.

Derda Yasir Yenal, ilk oyunculuk deneyimini ise, 2016 yılında yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında dizisiyle gerçekleştirdi.

Yenal daha sonra, Söz, Triliçe ve Yüzleşme gibi yapımlarda rol aldı.

Son olarak TRT ekranlarında yayınlanan Kuşlarla Yolculuk dizisinde Derviş Süleyman karakterine hayat veren Derda Yasir Yenal, evli ve 1 çocuk babası.