Zor Yıllar filmi nerede çekildi? Zor Yıllar film konusu ve oyuncu kadrosu

Zor Yıllar filmi nerede çekildi? Zor Yıllar film konusu ve oyuncu kadrosu

Zor Yıllar filmi, sinemanın ardından ilk kez televizyon ekranlarında seyirci ile buluşacak. Film severlerin merakla beklediği Zor Yıllar film konusu ve oyuncular araştırılmaya başlandı.

Bu akşam ekrana gelecek olan Zor Yıllar filmi konusu ve oyuncuları, filmin meraklıları tarafından gündeme taşındı.

Vizyon tarihinden beri büyük ilgi gören filmin konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerlerde büyük merak uyandırıyor. Peki Zor Yıllar filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Zor Yıllar nerede çekildi?

ZOR YILLAR FİLM KONUSU

Milli Mücadele yıllarında, cephede omuz omuza savaş tüm hızıyla sürerken, yurtta da, İngiliz asıllı bankalar savaştan dolayı maddi olarak iyice zor durumda kalmış, halkı sömürmektedir.

Varını yoğunu tefecilere kaptırmış yerli halkın ticaret ehli yoklukla mücadele etmekte ve gün geçtikçe artan borçlardan dolayı bunalıma sürüklenmektedir.

Zor durumdaki yerli tüccarlar, bir araya gelerek, İngiliz'in hem fiili hem de faiz düzeni sömürüsünden kurtulmak için ilk yerli bankayı kurmaya girişirler. Bu sırada tefecilere olan borcundan nasıl kurtulacağını bilemeyen İsmail Bey kendisini asarak, küçük kızını, karısını ve güzeller güzeli yeğeni Gülfem'i, gözü yaşlı ve borç içinde bırakır.

Gülfem'in gönül verdiği Tahir ise daha yeni cepheye gitmiştir. Tefeciler kapıya dayanmış haldeyken, şehrin ileri gelen genç ve yakışıklı tüccarlarından Vehbi imdatlarına yetişir. Gülfem'in izdivacına taliptir ve bunun karşılığında borçlarını kapatacak, yaşadıkları konağı ve topraklarını onlara iade edecektir.

Başkasını seven genç kadın önce karşı çıksa da, yengesi ve canından çok sevdiği küçük kuzeni Zeynep için fedakarlık yapmak zorunda kalır, Vehbi ile evlenir. Fakat, cephede yaralanan Tahir, Adapazarı'na umduğundan çabuk döner. Gülfem'i başkasının helali olarak görünce kahrolur.

Babası, diğer tüccarlarla yerli banka kurmak için işbirliği içindedir, o da tüm zamanını, memlekete faydası dokunacak bu oluşuma harcamaya karar verir. Fakat İngilizler rahat durmayacak, yerli ajanlarla, halkın ve tüccarların gözünü korkutmaya devam edecektir.

Bilmedikleri tek şey, yerli banka destekçileri içinde bulunan Vehbi'nin de bu ajanlardan biri olduğudur.

ZOR YILLAR FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Ayhan Özen'in yaptığı Zor Yıllar'ın başrolünde Rüveyda Öksüz, İlker Kızmaz, Bora Sivri, Derda Yasir yer alıyor.

ZOR YILLAR NEREDE ÇEKİLDİ?

Osmanlı Döneminde geçen bir aşk hikayesi olan Zor Yıllar'ın çekimleri ise Taraklı'da Kadirler Konağı'nda gerçekleşti.