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    Züğürt Ağa filmi ne zaman, nerede çekildi? Züğürt Ağa filmi konusu ve oyuncuları

    Yeşilçam'ın sevilen yapımları arasında yer alan Züğürt Ağa filmi, bu akşam Show TV ekranlarında film severlerle buluşacak. Peki Züğürt Ağa filmi nerede çekildi? Züğürt Ağa filmi konusu ve oyuncuları..
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 17:49
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    Züğürt Ağa filmi ne zaman, nerede çekildi? Züğürt Ağa filmi konusu ve oyuncuları

    Yönetmen koltuğunda Nesli Çölgeçen'in oturduğu, senaryosunu ise usta isim Yavuz Turgul'un kaleme aldığı Züğürt Ağa filmi, bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

    Yayımlandığı dönemin çok izlenen yapımları arasında yer alan drama ve komedi türündeki Züğürt Ağa filminin kadrosunda Şener Şen, Füsun Demirel, Erdal Özyağcılar gibi usta isimler yer alıyor.

    Türkiye'de feodalizmin çöküşünü konu alan 1895 yapımı film, 1986 İstanbul Film Festivali'nde 'En İyi Film' ödülüne layık görüldü. Öte yandan Antalya Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Müzik" ödüllerini aldı.

    Peki Şanlıurfa'nın Sultantepe Köyü'nde çekilen Züğürt Ağa filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte Züğürt Ağa filmi konusu ve oyuncuları...

    ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ KONUSU

    Haraptar adlı köyün ağası, yaşadığı yörede egemenliğini sürdürürken her şey bir anda tersine döner. Köylüler ağanın ambarındaki ürünleri satıp İstanbul'a göç ederler.

    Bir süre sonra Ağa da topraklarını satıp İstanbul'a yerleşir. Yanında ise annesi, karısı, çocukları ve ölen babasının ikinci eşi Kiraz dışında kimse yoktur. Üstelik hayatı boyunca başkalarına hükmeden Ağa için burada yaşama tutunmak oldukça zor olacaktır.

    İstanbul'da yoksullaşan ve ailesinin geçimini sağlayamayan Züğürt Ağa sonunda eşi tarafından da terkedilir. Ağa'ya destek veren tek kişi ise Kiraz'dır.

    Züğürt Ağa filmi ne zaman, nerede çekildi? Züğürt Ağa filmi konusu ve oyuncuları #1

    ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ OYUNCULARI

    • Şener Şen
    • Füsun Demirel
    • Erdal Özyağcılar
    • Atilla Yiğit
    • Can Kolukısa
    • Bahri Selin
    • Ayla Arslancan

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