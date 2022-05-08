Zuhal Topal dekolteli minicik kostümüyle sosyal medyada şov yaptı! 'Biraz daha kısa olsaymış keşke'

Zuhal Topal dekolteli minicik kostümüyle sosyal medyada şov yaptı! 'Biraz daha kısa olsaymış keşke'

Şimdilerde Yemekteyiz programını sunan Zuhal Topal, sosyal medya hesabından eşiyle çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. Takipçileri, dekolteli mini bir kostüm giyen Topal'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

2003-2006 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Suzan karakteriyle akıllara kazınan Zuhal Topal, başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisiyle ününe ün kattı.

Dizide "Fitnat Korkmaz" adlı kötü bir müdireyi canlandıran Zuhal Topal, daha sonra Papatyam dizisinde "izdivaç programı sunucusu" karakterini canlandırdı.

Söz konusu karakter beğenilince gelen teklif üzerine Zuhal Topal'la İzdivaç adında bir evlilik programı sunan Topal, daha sonra Geniş Aile ve Avrupa Avrupa dizilerinde boy gösterdi.

Ardından uzun bir süre Fox TV'de Zuhal Topal'la Sofrada adlı yemek yarışmasını sunan Topal, Acun Ilıcalı ile el sıkıştı ve TV8'e geçiş yaptı.

Şimdilerde Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının sunuculuğunu üstlenen güzel isim, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Zaman zaman cesur kareleriyle gündeme gelen oyuncu ve sunucu, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Mini kombini olay oldu

Sunuculuğunu üstlendiği izdivaç programıyla başarılı bir çıkış yakalayan Zuhal Topal, 2008 yılında şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner dünya evine girdi.

Bu evliliğinden Lina adında bir kızı olan Zuhal Topal, sosyal medya hesabından daha çok ailesiyle çekildiği kareleri paylaşıyor.

Son olarak Instagram hesabından eşi Koray Saygıner ile bir pozunu paylaşan Topal, dekolteli mini kostümüyle dikkati çekti.

Güzelliğini ve kusursuz fiziğini gözler önüne seren Topal'ın 'Bayram kostümü' diye adlandırdığı kıyafete takipçilerinden eleştiri yağdı.

Ünlü ismin paylaşımına ''Kumaş yetmemiş galiba'', ''Ben bir tek ceket görüyorum'', ''Biraz daha kısa olsaymış keşke'', ''Böyle bir kostüme gerek var mıydı?'' gibi yorumlar yapıldı.