Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal, tatilden paylaştığı pozlarıyla hayranlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak beyaz bikinisi ile olan karesini paylaşan Topal'a yorum yağdı.

Yemekteyiz programını sunan ve 23 Eylül 1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zuhal Topal, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı.

Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Suzan karakteri sayesinde kariyerinin zirvesine çıkan Zuhal Topal, birçok dizi ve programda yer aldı.

Uzun bir dönem evlilik programı sunan ve ekranlarda büyük bir kitle oluşturan Topal, son olarak Avrupa Avrupa dizisinde boy gösterdi.

2008 yılında müzisyen Korhan Saygıner ile evlenen ve 2013 yılında kızı Lina'yı dünyaya getiren güzel isim, şimdilerde TV8 ekranlarda yer alıyor.

Acun Ilıcalı ile arasında çıkan anlaşmazlıklara son veren ve Yemekteyiz programını sunan Topal, sezon arası verdi.

Programın sezon finaline girmesinin akabinde ailesiyle tatile çıkan Zuhal Topal, denizin keyfini sürüyor.

Kızı Lina ve eşiyle çektirdiği kareleri hayranlarının beğenisine sunan Zuhal Topal, sosyal medyada gündem oldu.

Son olarak beyaz bikinisiyle olan karesini paylaşan güzel ve başarılı sunucu, ortalığın tozunu attırdı.

Zuhal Topal'dan yeni kare

Zuhal Topal'ın ailesiyle olan keyifli tatili devam ediyor. Çıktığı tatilden ve özel hayatından pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen Topal, gündem oldu.

Ailesiyle olan karelerinin dışında kendisini paylaşan Zuhal Topal, bikinisiyle görenin aklını başından aldı.

Topal'ın bu pozu sonrasında takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı. Takipçilerinden bazıları paylaşımın altına, "Söyleseydiniz çelik yelek giyerdik, ateş ediyorsunuz" şeklinde yorumlarda bulundu.