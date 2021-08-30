Zuhal Topal hazırlıklarını tamamlamak üzere: Geliyorum, yakında..

Zuhal Topal'la Sofrada programı sezon finalinin ardından, yayıncı kuruluş tarafından kaldırıldı. Bunun üzerine TV8 ekranlarına geçen Topal, hazırlık aşamasından bir kare paylaştı.

FOX ekranlarında Zuhal Topal'la Sofrada programını sunan Zuhal Topal, TV8 ekranlarına transfer oldu.

FOX TV'nin programı kaldırmasının ardından Topal'ın hangi kanalda olacağı merakla beklenirken, bombayı Acun Ilıcalı patlattı.

Ilıcalı sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, "Gündüz kuşağının başarılı ismi Zuhal Topal artık TV8'de... Hoş geldin." notunu düştü.

Bir dönem davalık olan ikilinin anlaşma yapması herkesi şaşırtırken, Zuhal Topal'dan yeni bir paylaşım daha geldi.

ZUHAL TOPAL YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR

Zuhal Topal, yeni sezonda TV8 ekranlarında "Yemekteyiz" programını sunacak. Sunucu bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bununla kalmayan Topal, Instagram hesabından o anları paylaşarak fotoğrafına ‘Geliyorum’ notunu düştü.

Kırmızı kıyafeti ile dikkati çeken oyuncunun yeni sezondaki imajı ise bu paylaşım ile ortaya çıktı.