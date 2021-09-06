Zuhal Topal ile Yemekteyiz programı ne zaman başlıyor? İşte ilk tanıtım!

Zuhal Topal ile Yemekteyiz programı ne zaman başlıyor? İşte ilk tanıtım!

Gündüz kuşağının aranan ismi Zuhal Topal, TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. FOX TV ile yollarını ayıran Topal, Yemekteyiz programını sunacak. Peki, program ne zaman başlayacak?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışması kaldırılınca, Zuhal Topal'ın hangi kanalda olacağı merak ediliyordu.

Gündüz kuşağının en başarılı isimlerinden birisi olan Topal, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı.

Acun Ilıcalı ile bir dönem davalık olan sunucu buzları eritti, TV8 ekranlarında gündüz kuşağına geri döndü.

Ilıcalı sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, "Gündüz kuşağının başarılı ismi Zuhal Topal artık TV8'de... Hoş geldin." notunu düştü.

Bu gelişmelerin akabinde, Topal'ın programının ne zaman başlayacağı merak ediliyordu.

Yayınlanan tanıtım ile birlikte programın başlangıç tarihi duyurulmuş oldu. Peki, Zuhal Topal ile Yemekteyiz programı ne zaman başlıyor?

ZUHAL TOPAL İLE YEMEKTEYİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FOX TV ile zam konusunda anlaşma sağlayamayan Zuhal Topal, TV8'e transfer olduğunu duyurdu.

Bunun üzerine ünlü sunucunun yeni programının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Zuhal Topal'ın son paylaşımına göre; Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı 13 Eylül Pazartesi günü izleyici karşısına çıkıyor.

Zuhal Topal ile Yemekteyiz porgramı ilk tanıtım