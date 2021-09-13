Zuhal Topal kaç yaşında, evli mi? Zuhal Topal’ın eşi Korhan Saygıner kimdir?

TV 8 ekranlarına transfer olan "Yemekteyiz" programının sunucusu Zuhal Topal hakkında bilgiler seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki Zuhal Topal kimdir, kaç yaşında, kiminle evli? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının TV8 ekranlarındaki ilk bölümü bugün yayınlanıyor.

Birçok dizide rol alan ve oyunculuğu kadar sunuculuğu ile de adından söz ettiren sevilen isim Zuhal Topal, seyircilerin merak konusu oldu.

Sihirli Annem dizisindeki Suzan rolüyle hafızalara kazınan Zuhal Topal'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Aynı zamanda özel hayatına dair bilgiler de merak ediliyor.

İzleyiciler, "Zuhal Topal kimdir, kaç yaşında, evli mi? Zuhal Topal'ın eşi kimdir?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Zuhal Topal ve eşi kimdir, kaç yaşında? Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner kimdir? İşte ayrıntılar...

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal, İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa ilk adımını ilkokul 1. sınıfta okuma bayramında tek kişilik kısa bir oyun sergileyerek attı.

Ekranla ilk tanışması ise 1994 yılında Kandemir Konduk'un "Palavra Aşklar" adlı dizisiyle Show Tv'de gerçekleşti.

Ardından üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi İç Mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında girdiği konservatuarın ikinci senesinde özel bir tiyatroda iki ayrı çocuk oyununda başrol oynadı ve 1997 yılında ise Müjdat Gezen' le birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yaptı.

İlk başrolü konservatuarın son sınıfında Erdal Özyağcılar'ın kızı rolünde oynadığı "Sevda Kondu" adlı dizi oldu.

2003 yılında Sihirli Annem dizisinde Suzan karakteriyle tanındı. 2004'te Halide Edip Adıvar'ın kitabından uyarlanan Yol Palas Cinayeti filminde Sacide karakterini canlandırdı.

2006- 2009 yılları arasında "Selena" adlı dizide "Fitnat Korkmaz", 2009'da "Papatyam", 2009 – 2011 sezonunda "Geniş Aile" adlı dizide rol aldı.

2007'de Show TV'deki "Şarkı Söylemek Lazım" yarışmasında İlhan Şeşen'in koçluğunda birinci oldu.

ZUHAL TOPAL'IN YAŞI

23 Eylül 1976, İstanbul doğumlu olan Zuhal Topal, 2021 itibarıyla 44 yaşındadır.

ZUHAL TOPAL EVLİ Mİ?

Zuhal Topal 13 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evli, Lina adında da bir kız çocuğu var.

ZUHAL TOPAL'IN EŞİ KORHAN SAYGINER KİMDİR?

Orhan Saygıner, 9 Ağustos 1976 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. 4 kardeşin en küçüğüdür. Ortaokulda piyano, lise yıllarında klasik gitar eğitimi aldı. 90'lı yıllarda lise arkadaşıylarıyla birlikte popüler gazetelerin düzenlediği müzik yarışmalarına katıldı.

1994 yılında kazandığı üniversite eğitimini 2000 yılında tamamlayıp mühendis diplomasını aldı ancak müziğe olan sevgisi ağır bastı. Okul döneminde arkadaşlarıyla kurduğu ve yerli yabancı şarkılar söyleyip gitar çaldığı müzik grubundan ayrıldı.

Şan dersleri alan Saygıner, sahnedeki performansı ve besteleriyle dikkat çekti. Sony Bmg Music etiketiyle 'Yaz Beni' adlı ilk albümünü 2005'in mayıs ayında çıkardı. 2005 yılındaki Eurovision şarkı yarışmasında birinci olan 'My Number One' adlı şarkının bestecisi Christos Dantis ile ortak bir şarkıya imza attı.

Türk Böbrek Vakfı'nın organ bağışı kampanyasına destek amacıyla yaptığı 'Bir Işık da Sen Tut' isimli besteyle saygın ödülleri toplayan Korhan, Sezen Aksu'nun unutulmaz eseri 'Tükeneceğiz'i ülkemizin önemli yorumcularından Funda Arar ile birlikte seslendirerekte şarkıcılıkta ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.

2011 yılında "Demek ki" albümüyle tekrar geri dönen Korhan Saygıner, albümün adını veren "Demek ki" ve Soner Sarıkabadayı bestesi olan "Seninse Döner Gelir" isimli parçayı kliplendirdi.

Ünlü oyuncu ve sunucu Zuhal Topal ile 27 Ağustos 2008 yılında İstanbul Sarıyer Yeniköy’de bulunan Sait Halim Paşa Yalısı’nda evlendi. Çiftin 2013 doğumlu Lina isimli kız çocuğu var.

Korhan Varol, eşi Zuhal Topal birlikte Dual Medya Prodüksiyon'un sahibidir.