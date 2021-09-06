Zuhal Topal sosyal medyadan paylaştı, kızını görenler şoke oldu!

Bugün yüz yüze eğitim başlarken, ünlü isimler çocuklarını yalnız bırakmadı. Bu isimlerden birisi olan Zuhal Topal, kızıyla okula gittiği o anları sosyal medyadan takipçilerinin beğenisine sundu.

Pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim 1,5 yıl aranın ardından bugün yeniden başladı.

Öğrenciler alınan tedbirler eşliğinde okullarına kavuşurken, ünlü isimler ise çocuklarını ilk gün yalnız bırakmadı ve soluğu okulda aldı.

Bu isimlerden birisi olan Zuhal Topal, kızı Lina'yı eşi Korhan Saygıner ile okula götürdü.

Topal o anları sosyal medya hesabından paylaşırken, sunucunun kızını görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

İŞTE ZUHAL TOPAL'IN KIZI..

2008 yılında şarkıcı Korhan Saygıner ile nikah masasına oturan Zuhal Topal, 8 yaşındaki kızı Lina'yı okula götürdü ve o anları Instagram'dan paylaştı.

Zuhal Topal, paylaşımına "Tüm çocuklarımıza sağlıklı, başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum Allah hepsini korusun." notunu düştü. Topal'ın bu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

YENİ PROGRAMI BAŞLIYOR

FOX TV ile zam konusunda anlaşma sağlayamayan Zuhal Topal, TV8'e transfer olduğunu duyurdu. Bunun üzerine ünlü sunucunun yeni programının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Zuhal Topal'ın son paylaşımına göre; Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı 13 Eylül Pazartesi günü izleyici karşısına çıkıyor.