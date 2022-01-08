Zuhal Topal'ın gelin adayı Naz Mila'nın 'bakirelik' açıklaması çok konuşulur! Yalan söyledim dedi ama...

Zuhal Topal'ın gelin adayı Naz Mila'nın 'bakirelik' açıklaması çok konuşulur! Yalan söyledim dedi ama...

Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programına katılan ve evlenmek isteyen Naz Mila, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kullanıcıları ile soru-cevap yapan Mila, bakirelik açıklaması yaptı.

Zuhal Topal'ın evlilik programına katılan ve adını bu sayede duyuran Naz Mila, evlilik programları kaldırıldıktan sonra ekranlarda yer almadı.

Güzelliği ve programda yaptığı açıklamaları ile gündemden düşmeyen Mila, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Instagram hesabından cesur pozlar paylaşan ve bir milyondan fazla takipçisi olan Mila, soru-cevap yaptı.

Takipçilerinden gelen sorulara cevap veren Naz Mila, özellikle yaptığı bakirelik açıklaması ile gündeme geldi.

Bir takipçisinin sevgilisi hakkında sorduğu soruya cevap veren Mila, "Aslında bakireyim" diyerek sözlerine başladı.

NAZ MİLA'DAN BAKİRELİK AÇIKLAMASI

Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, sosyal medya hesabından 1.3 milyon takipçisi için iddialı tarzıyla sık sık paylaşımlar yapıyor.

Son olarak takipçilerinin sorularını yanıtlayan Naz Mila, bir takipçisine verdiği yanıtla dikkati çekti.

Eski yarışmacı takipçisinin, "Olmayan eniştelerimizle egonu yüksek tutmak nasıl bir duygu" sorusuna bakirelik ile ilgili yanıt verdi.

"ASLINDA BAKİREYİM"

Naz Mila bu soruya ayna selfie'sini paylaşarak "Aslında bakireyim. Hayatımda hiç erkek yok ama işte egom yükselsin diye yalan atıyordum" yanıtını verdi. Mila'nın bu açıklaması takipçileri tarafından uzun süre konuşuldu.

Çünkü Mila geçtiğimiz günlerde, "Ayaklarımı yıkatıp, eniştelerinizin paralarını yiyorum" açıklamasıyla gündem olmuştu.