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    Zuhal Topal'ın tatil pozları büyük beğeni topladı! 'Yaşı olmayan kadın..'

    Ünlü sunucu Zuhal Topal tatilde paylaştığı mayolu poz ile gündeme geldi.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Zuhal Topal'a beğeni yağdı..
    • 14.07.2022 - 04:20
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    Zuhal Topal'ın tatil pozları büyük beğeni topladı! 'Yaşı olmayan kadın..'

    Ünlü sunucu ve oyuncu Zuhal Topal sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında bulunuyor.Bol bol fotoğraf paylaşan Topal'ın instagramda 1.8 milyon takipçisi bulunuyor.

    Geçtiğimiz haftalarda eşi Korhan Saygıner ile 14. evlilik yıldönümünü kutlayan Zuhal Topal şimdilerde ailesiyle tatilin keyfini çıkarıyor.

    Zuhal Topal ın tatil pozları büyük beğeni topladı! Yaşı olmayan kadın.. #1

    14 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Zuhal Topal ve Korhan Saygıner'in Lina adında bir kız çocukları bulunuyor.

    Zuhal Topal ın tatil pozları büyük beğeni topladı! Yaşı olmayan kadın.. #2

    Bugünlerde bolca tatil yapan Topal sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile takipçileriyle etkileşim halinde oluyor.Paylaştığı fotoğraflara yorum ve beğeni yağıyor.

    İşte Zuhal Topal'ın Instagram paylaşımları;

    Zuhal Topal ın tatil pozları büyük beğeni topladı! Yaşı olmayan kadın.. #3

    Zuhal Topal ın tatil pozları büyük beğeni topladı! Yaşı olmayan kadın.. #4

    Zuhal Topal ın tatil pozları büyük beğeni topladı! Yaşı olmayan kadın.. #5


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