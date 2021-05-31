Zuhal Topal'la Sofrada bu haftaki yarışmacıları kimler? 31 Mayıs-4 Haziran haftası yarışmacıları..

FOX TV ekranlarında yayımlanan ve ilgiyle izlenen Zuhal Topal'la Sofrada'da yeni bir hafta daha başlıyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Sofrada bu haftaki yarışmacıları kimler? sorusuna yanıt arıyor.

FOX TV ekranlarının ilgiyle takip edilen ve en çok izlenen yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Sofrada, yeni bir hafta daha başlıyor.

Gelin ve kayınvalideler arasında yaşanan kıyasıya rekabeti ekranlara taşıyan Zuhal Topal’la Sofrada'nın 31 Mayıs-4 Haziran 2021 haftası yarışmacıları, yine herkesi ekran başına kilitleyecek.

Adım adım sezon finaline doğru giden programda, beş gün boyunca hünerlerini sergileyecek olan gelinler ve onlara puan verecek kayınvalidelerin mücadelesi, izleyenlerin nefesini kesecek. Beş gelin ve kayınvalidenin tek hedefi ise 15 bin lirayı alıp evlerine dönebilmek.

Peki Zuhal Topal'la Sofrada 31 Mayıs-4 Haziran yarışmacıları kimler? İşte, Zuhal Topal'la Sofrada'nın 31 Mayıs-4 Haziran haftası gelin ve kayınvalideleri...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 31 MAYIS-4 HAZİRAN YARIŞMACILARI KİMLER?

Ekranların damak çatlatan yarışma programı Zuhal Topal’la Sofrada'da yeni hafta heyecanı başlarken yarışmacıların bu hafta kimlerden oluşacağı merak ediliyor.

Zuhal Topal'la Sofrada programının bu haftaki yarışmacıları henüz açıklanmadı. Programda açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

31 Mayıs 2021 Pazartesi: Gelin Duygu Konuş ve Kayınvalidesi Nurşen Konuş

1 Haziran 2021 Salı: Gelin Gökçe Gülçiçekli ve Kayınvalidesi Necmiye Açan

2 Haziran 2021 Çarşamba: Gelin Neşe Baş ve Kayınvalidesi Ayşe Gödek

3 Haziran 2021 Perşembe: Gelin Nuray Çolak Aytekin ve Kayınvalidesi Zehra Aytekin

4 Haziran 2021 Cuma: Gelin Hicran Ergün ve Kayınvalidesi Erife Ergün



