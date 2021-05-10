Zuhal Topal'la Sofrada bu haftaki yarışmacıları kimler? Zuhal Topal'la Sofrada 10-14 Mayıs yarışmacıları

FOX TV ekranlarında yayımlanan ve ilgiyle izlenen Zuhal Topal'la Sofrada, yeni bir hafta daha başlıyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Sofrada bu haftaki yarışmacıları kimler? sorusuna yanıt arıyor.

FOX TV ekranlarının ilgiyle takip edilen ve en çok izlenen yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Sofrada, yeni bir haftaya 'Merhaba!' dedi.

Yeni hafta başlarken yarışmanın sıkı takipçileri, Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında bu hafta yarışacak yeni yarışmacıları merakla bekliyor.

Her hafta olduğu gibi Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında 10-14 Mayıs 2021 haftası da büyük bir rekabete sahne olacak. Beş gün boyunca hünerlerini sergileyecek olan damatlar ve onlara puan verecek kayıınvalidelerin mücadelesi, izleyenlerin nefesini kesecek. Beş damat ve kayınvalidenin tek hedefi ise 15 bin lira ile evlerine dönebilmek.

Yarışmacının sıkı takipçileri, yeni haftanın yarışmacılarını öğrenmek için araştırmalar gerçekleştirirken son sözü Zuhal Topal'ın söyleyeceği hafta finalinde kimin büyük ödülü kazanacağı da şimdiden merak ediliyor.

Zuhal Topal'la Sofrada 10-14 Mayıs yarışmacıları kimler? İşte, Zuhal Topal'la Sofrada'nın 10-14 Mayıs haftası damat ve kayınvalideleri...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 10-14 MAYIS YARIŞMACILARI KİMLER?

Ekranların damak çatlatan yarışma programı Zuhal Topal’la Sofrada'da yeni hafta heyecanı başlarken yarışmacıların bu hafta kimlerden oluşacağı merak ediliyor.

İşte, Zuhal Topal'la Sofrada'nın 10-14 Mayıs haftası damat ve kayınvalideleri...

10 Mayıs 2021 Pazartesi Yarışmacıları

Sezgin Yamak ve kayınvalidesi

11 Mayıs 2021 Salı Yarışmacıları

Özer Tekin ve kayınvalidesi Birsel Ürkmez

12 Mayıs 2021 Çarşamba Yarışmacıları

Serdar Akdağ ve kayınvalidesi Gülay Aksu

13 Mayıs 2021 Perşembe Yarışmacıları

Akın Yakak ve kayınvalidesi Muazzez Kal

14 Mayıs 2021 Cuma Yarışmacıları

Mertcan Bahar ve kayınvalidesi Serpi Sarmış