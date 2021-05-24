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    • Zuhal Topal'la Sofrada bu haftaki yarışmacıları kimler? Zuhal Topal'la Sofrada 24-28 Mayıs yarışmacıları

    Zuhal Topal'la Sofrada bu haftaki yarışmacıları kimler? Zuhal Topal'la Sofrada 24-28 Mayıs yarışmacıları

    FOX TV ekranlarında yayımlanan ve ilgiyle izlenen Zuhal Topal'la Sofrada'da yeni bir hafta daha başlıyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Sofrada bu haftaki yarışmacıları kimler? sorusuna yanıt arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 15:50
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 16:11
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    Zuhal Topal'la Sofrada bu haftaki yarışmacıları kimler? Zuhal Topal'la Sofrada 24-28 Mayıs yarışmacıları

    FOX TV ekranlarının ilgiyle takip edilen ve en çok izlenen yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Sofrada, yeni bir haftaya 'Merhaba!' dedi.

    Bugünden itibaren kıyasıya rekabetin yaşanacağı program, yine herkesi ekran başına kilitleyecek. Her hafta olduğu gibi Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında 24-28 Mayıs 2021 haftası da büyük bir rekabete sahne olacak.

    Beş gün boyunca hünerlerini sergileyecek olan gelinler ve onlara puan verecek kayınvalidelerin mücadelesi, izleyenlerin nefesini kesecek. Beş gelin ve kayınvalidenin tek hedefi ise 15 bin lirayı alıp evlerine dönebilmek.

    Peki Zuhal Topal'la Sofrada 24-28 Mayıs yarışmacıları kimler? İşte, Zuhal Topal'la Sofrada'nın 24-28 Mayıs haftası gelin ve kayınvalideleri...

    ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 24-28 MAYIS YARIŞMACILARI KİMLER?

    Ekranların damak çatlatan yarışma programı Zuhal Topal’la Sofrada'da yeni hafta heyecanı başlarken yarışmacıların bu hafta kimlerden oluşacağı merak ediliyor.

    Zuhal Topal'la Sofrada programının bu haftaki yarışmacıları henüz açıklanmadı. Programda açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

    24 Mayıs 2021 Pazartesi: Gelin Tuğba Sezen ve Kayınvalidesi Nuran Sezen

    25 Mayıs 2021 Salı: Gelin Mehtap Avşar ve Kayınvalidesi Emriye Avşar

    26 Mayıs 2021 Çarşamba: Gelin Tuğçe Dolu ve Kayınvalidesi Zehra Dolu

    27 Mayıs 2021 Perşembe: Gelin Elif Yağcıoğlu ve Kayınvalidesi Tülay Yağcıoğlu

    28 Mayıs 2021 Cuma: Gelin Seniha Saçaklı ve Kayınvalidesi Serpil Koç

    Zuhal Topal la Sofrada bu haftaki yarışmacıları kimler? Zuhal Topal la Sofrada 24-28 Mayıs yarışmacıları #1

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