Zuhal Topal'la Sofrada bu haftaki yarışmacıları kimler? Zuhal Topal'la Sofrada 3-7 Mayıs yarışmacıları

FOX TV ekranlarında yayımlanan ve ilgiyle izlenen Zuhal Topal'la Sofrada, yeni bir haftaya merhaba diyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Sofrada bu haftaki yarışmacıları kimler? sorusuna yanıt arıyor.

FOX TV ekranlarının ilgiyle takip edilen ve 600'üncü bölüme doğru giden Zuhal Topal'la Sofrada, yeni bir haftaya 'Merhaba!' dedi.

Beş gün boyunca hünerlerini sergileyecek olan gelinler ve onlara puan verecek kayıınvalidelerin mücadelesi, yine izleyenlerin nefesini kesecek. Beş gelin ve kayınvalidenin tek hedefi ise 15 bin lira ile evlerine dönebilmek.

Yarışmacının sıkı takipçileri, yeni haftanın yarışmacılarını öğrenmek için araştırmalar gerçekleştirirken son sözü Zuhal Topal'ın söyleyeceği hafta finalinde kimin büyük ödülü kazanacağı da şimdiden merak ediliyor.

Zuhal Topal'la Sofrada 3-7 Mayıs yarışmacıları kimler? İşte, Zuhal Topal'la Sofrada'nın 3-7 Mayıs haftası gelin ve kayınvalideleri...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 3-7 MAYIS YARIŞMACILARI KİMLER?

Koronavirüs önlemlerine uygulan olarak devam eden çekimlerde tedbirlere ve yasaklara dikkatlice uyulurken sürekli testler yapılarak yarışmacıların durumları kontrol altında tutuluyor.

Zuhal Topal'la Sofrada yarışması, haftanın ilk gününde gergin başladı. Yarışmanın ilk gününde yemekleri tadan kayınvalideler, acımasız eleştirileriyle günün yarışmacısı gelinin bir hayli üzdü.

Ayrıca bir kayınvalidenin mutfağa bakmak istemesi gergin anlar yaşanmasına neden oldu. Günün yarışmacı gelini Hülya Hanım, kısıtlı bir zamanda pek çok yemeğin bir arada yapıldığı mutfağı eleştiren kayınvalideye çıkıştı.

Yemek lezzetlerini ekranlara taşıyan yarışmacıların bu hafta kimlerden oluşacağı da merak ediliyor. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasınıın yeni yarışmacıları, programda açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.