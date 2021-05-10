Zuhal Topal'la Sofrada formatı mı değişti? Zuhal Topal'la Sofrada programında bir ilk..

Zuhal Topal'la Sofrada formatı mı değişti? Zuhal Topal'la Sofrada programında bir ilk..

FOX TV'de yayımlanan ve ilgiyle izlenen Zuhal Topal'la Sofrada programının yeni hafta fragmanı izleyicileri şaşırttı. Peki Zuhal Topal'la Sofrada formatı mı değişti, neden damatlar yarışıyor?

FOX TV ekranlarının ilgiyle takip edilen ve 600 bölümü geride bırakan Zuhal Topal'la Sofrada, yeni bir haftaya ''Merhaba!'' diyor.

Ancak beş gün boyunca hünerlerini sergileyecek olan gelinler ve onlara puan verecek kayınvalidelerin mücadelesini ekranlara getiren Zuhal Topal'la Sofrada programının yeni hafta fragmanı izleyenleri oldukça şaşırttı.

Fragmanda bu hafta gelinler yerine damatların yarıştığını gören seyirciler, ''Zuhal Topal'la Sofrada formatı mı değişti, neden damatlar yarışıyor?'' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Zuhal Topal'la Sofrada neden damatlar yarışıyor, formatı mı değişti? İşte detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FORMATI MI DEĞİŞTİ?

Yapımcılığını Dual Yapım’ın, sunuculuğunu ise Zuhal Topal’ın üstlendiği, üç sezondur hamarat gelinlerin lezzet ve rekabet dolu çekişmesine sahne olan Zuhal Topal’la Sofrada, bu hafta izleyicilere birbirinden eğlenceli anlar yaşatacak.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı Zuhal Topal’la Sofrada programı, bu hafta Ramazan Bayramı'na özel gelin ve kayınvalideler yerine, ilk kez damat ile kayınvalideleri yarıştıracak.

DAMATLAR ARASI REKABET

Hafta içi her gün saat 16.00’da FOX izleyicisiyle buluşmaya devam eden programda bu defa yemekleri ve sofraları hamarat damatlar hazırlayacak, kayınvalideler değerlendirecek.

Damatlar iddialı menüleri için önlüklerini takıp mutfaktaki hünerlerini konuştururken, gelinler de kendilerini tutamayıp yorumlarıyla eşlerine zor anlar yaşatacak.