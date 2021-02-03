Zuhal Topal’la Sofrada programının dış sesi Mikser kimdir? Aydoğan Temel kimdir, nereli, kaç yaşında?

Fox’ta yayınlanan yemek programı "Zuhal Topal'la Sofrada" programının dış sesinin kim olduğu merak ediliyor. Zuhal Topal’la Sofrada programının dış sesi Mikser kimdir? İşte detaylar..

Zuhal Topal'la Sofrada programının dış sesi Mikserin kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Televizyon izleyicilerinin aşina olduğu bu sesin, bir seslendirme sanatçısına ait olduğu ortaya çıktı.

'Zuhal Topal'la Sofrada' programında Mikser olarak adlandırılan dış sesin sahibinin Aydoğan Temel olduğu açıklandı.

Programın sunucusu Zuhal Topal'ın sürekli 'Mikser' diye lakap taktığı Aydoğan Temel kimdir, nereli, kaç yaşında gibi soruların cevaplarını sizler için araştırdık. İşte detaylar...

AYDOĞAN TEMEL KİMDİR?

Aydoğan Temel, 1 Ocak 1966 tarihinde Bandırma’da doğmuştur.

Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Temel, tiyatrocu ve seslendirme sanatçısıdır.

1983 yılından beri dizi, çizgi film, sinema filmi, belgesel ve reklam filmleri dublajı ve yönetmenliği yapan Temel’in seslendirdiği karakterler genellikle kötü, sapık, komik, sorunlu adamlardır.

William Macy, John Malkovich, Gary Oldman, Kevin Spacey, Tcheky Karyo, Gerard Depardeiu sıkça konuştuğu ünlüler arasında yer almaktadır.

Genellikle ekranlarda yer almayıp gizemli bir ses olarak kalan Aydoğan Temel, Uçankuş programında ekran karşısına çıkıp programın sunuculuğunu yapmıştır.

2010 yılında Atv'de yayınlanan ‘Yalancısın Sen’ isimli dizide rol almıştır.

Bunun yanı sıra, 2011 yılında vizyona giren ‘Komik Bir Aşk Hikayesi’ adlı sinema filminin senaryosunu yazan Temel, aynı zamanda filmde başrol olarak oynamıştır.