Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında kim, neden diskalifiye edildi? Zuhal Topal'dan diskalifiye çıkışı

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında kim, neden diskalifiye edildi? Zuhal Topal'dan diskalifiye çıkışı

Zuhal Topal'la Sofrada'nın fragmanında bir yarışmacıyı diskalifiye ettiği görüldü. Programın sıkı takipçileri, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında kim, neden diskalifiye oldu? sorusunu gündeme taşıdı.

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının fragmanında, Zuhal Topal’ın bir yarışmacıyı diskalifiye ettiği anlar kameralara yansıdı.

Bunun üzerine programın izleyicileri, kimin, hangi kaynana ve gelinin diskalifiye edildiğini öğrenmek için araştırmalara başladı.

Peki, Gelinlerin yarıştığı ve kaynanaların yemekleri değerlendirdiği Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında hangi kaynana ve gelin diskalifiye edildi? İşte detaylar..

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA KİM, NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

FOX TV ekranlarında yayımlanan Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında, şoke eden bir diskalifiye gerçekleşti.

Haftanın ikinci gününde Zuhal Topal, davranışları ve sarf ettiği sözler nedeniyle haddini aştığını belirterek yarışan kaynanalardan birini diskalifiye etti.

Yarışmanın diğer kayınvalideleri de ''Felaket Felaket'', ''Biz yarışıyoruz burada. İyi ve ya kötü, yaparız ya da yapamayız ama böyle bir masada böyle bir televizyonlarca çıkacak. Kınıyorum.'' gibi kelimelerle tepkilerini dile getirdi.

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmacısı kaynana Fatma Albayrak’ın küfür veya hakaret gerekçesiyle yarışmadan elendiği düşünülüyor.

Yarışmadan diskalifiye olan kaynananın kim olduğu ve ne gibi sözler söylediği henüz bilinmese de fragmanda Zuhal Topal’ı çileden çıkarmayı başardığı görülüyor.