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Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Haftanın birincisi kim oldu? 7 Ekim 2022 puan durumu!

Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Haftanın birincisi kim oldu? 7 Ekim 2022 puan durumu!

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında dün haftanın finali gerçekleşti. Peki bu hafta yarışmanın birincisi kim oldu? İşte 7 Ekim 2022 yarışmacıların puan durumu…