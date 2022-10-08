Petrol
98.45
4.27%
Euro
18.1017
-0.47%
Dolar
18.616
0.17%
Altın
1.014
-0.82%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
366.671
-2.15%
BTXN Coin
10.12
-4.52%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Haftanın birincisi kim oldu? 7 Ekim 2022 puan durumu!

    TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında dün haftanın finali gerçekleşti. Peki bu hafta yarışmanın birincisi kim oldu? İşte 7 Ekim 2022 yarışmacıların puan durumu…
    • 08.10.2022 - 14:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Haftanın birincisi kim oldu? 7 Ekim 2022 puan durumu!

    Ekranların sevilen ismi Zuhal Topal’ın sunumuyla TV8’de yayınlanan yemek programı bir haftayı daha geride bıraktı.

    Birbirinden yetenekli yarışmacıların yer aldığı Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında haftanın birincisi belli oldu.

    Yarışmacılar arasında yaşanan gerilimler gündeme damga vururken, 50 bin TL ödül sahibini buldu.

    Dün yayınlanan haftanın finali bölümünü kaçıran izleyiciler haftanın birincisini merak ediyor.

    Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının bu haftaki birincisi kim? İşte detaylar…

    Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Haftanın birincisi kim oldu? 7 Ekim 2022 puan durumu! #1

    3 Ekim 2022 haftası yarışmacıları

    Birinci gün yarışan isim: Nesrin Hanım

    İkinci gün yarışan isim: Evren Bey

    Üçüncü gün yarışan isim: Leyla Hanım

    Dördüncü gün yarışan isim: Gizem Hanım

    Beşinci gün yarışan isim: Özdemir Bey

    Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Haftanın birincisi kim oldu? 7 Ekim 2022 puan durumu! #2

    Haftanın kazananı kim?

    7 Ekim 2022 Cuma günü, Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında haftanın finali gerçekleşti. Bu haftanın birincisi belli oldu. Büyük ödülü kazanan ve 50 bin TL ödülün sahibi olan yarışmacı Özdemir bey oldu.


    Bakü-Erivan sınır çalışmalarına destek verecek
    Dünya

    Bakü-Erivan sınır çalışmalarına destek verecek

    Fransız muhalefeti: Üçüncü dünya ülkesi olduk
    Dünya

    Fransız muhalefeti: Üçüncü dünya ülkesi olduk

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir