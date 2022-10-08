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- Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Haftanın birincisi kim oldu? 7 Ekim 2022 puan durumu!
Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Haftanın birincisi kim oldu? 7 Ekim 2022 puan durumu!
- 08.10.2022 - 14:34
Ekranların sevilen ismi Zuhal Topal’ın sunumuyla TV8’de yayınlanan yemek programı bir haftayı daha geride bıraktı.
Birbirinden yetenekli yarışmacıların yer aldığı Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında haftanın birincisi belli oldu.
Yarışmacılar arasında yaşanan gerilimler gündeme damga vururken, 50 bin TL ödül sahibini buldu.
Dün yayınlanan haftanın finali bölümünü kaçıran izleyiciler haftanın birincisini merak ediyor.
Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının bu haftaki birincisi kim? İşte detaylar…
3 Ekim 2022 haftası yarışmacıları
Birinci gün yarışan isim: Nesrin Hanım
İkinci gün yarışan isim: Evren Bey
Üçüncü gün yarışan isim: Leyla Hanım
Dördüncü gün yarışan isim: Gizem Hanım
Beşinci gün yarışan isim: Özdemir Bey
Haftanın kazananı kim?
7 Ekim 2022 Cuma günü, Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında haftanın finali gerçekleşti. Bu haftanın birincisi belli oldu. Büyük ödülü kazanan ve 50 bin TL ödülün sahibi olan yarışmacı Özdemir bey oldu.