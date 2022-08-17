Zuhal Topal’la Yemekteyiz yeni sezon ne zaman başlayacak? Büyük para ödülü belli oldu!

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yeni sezon ne zaman başlayacak? Büyük para ödülü belli oldu!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezona ne zaman başlayacak? Yeni sezon para ödülü ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler..

TV8 ekranlarının sevilen programı arasında yer alan Zuhal Topal’la Yemekteyiz'in ne zaman başlayacağı konusu gündem oldu.

Hafta içi hergün ekranlara gelen programda 5 yarışmacı bulunuyor.Her gün bir yarışmacı evinde misafirlerini ağırlayarak hünerlerini sergiliyor.

Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı yarışmada her gün bir yarışmacı misafirlerine en lezzetli yemekleri hazırlayarak yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan en yüksek puanı almaya çalışıyor.

Geçtiğimiz sezon haftanın kazananı 15 bin liralık ödülün sahibi olurken yeni sezon öncesi bu ödülün artırıldığı açıklandı.İşte programın başlayacağı tarih ve yeni para ödülü..

Zuhal Topal'la Yemekteyiz ne zaman başlıyor?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmazken programın Eylül ayının başında başlaması bekleniyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz ödül ne kadar?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni sezonunda haftanın kazananı tam 50 bin liralık ödülün sahibi olacak.

Programın sunucusu Zuhal Topal instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kıbrıs çekimleri tüm hızıyla sürüyor.Bu sezon yemekteyiz harika sürprizlerle geliyor .Vee büyük ödülümüz tam 50.000 Türk Lirası" ifadelerine yer verdi..