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Meghan Markle çok gergin

Meghan Markle, Noel'i Buckingham Sarayı'nda kutlamak istemiyor.

Haber Merkezi | 21.12.2018 - 08:11..
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Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Meghan Markle, eltisi Kate Middleton'u kıskanmaya devam ediyor. Yıldızları bir türlü barışmayan eltilerden Markle, sürekli sinirli.

Meghan Markle çok gergin

"ÇOK HAMİLEYİM"

Kaprisleriyle yanında çalışanlarını isyan ettiren 6 aylık hamile olan Markle, dinlenme evi olarak hizmet veren Brinsworth Evi'ni ziyaret etti. "Nasılsın?" sorusuna "Çok iyiyim, çok hamileyim" yanıtını verdi.

Noel'i, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe ve tüm kraliyet ailesiyle kutlayacak olan Markle'nin, bu nedenle gergin olduğu iddia edildi.

Meghan Markle çok gergin

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