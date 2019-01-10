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Meghan Markle, dizi teklifini reddetti

7 sezon boyunca canlandırdığı Rachel Zane karakterini tekrardan oynaması için teklif götürülen Meghan Markle, olumsuz yanıt verdi.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 17:33..
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Kendisini şöhrete kavuşturan, aynı zamanda Prens Harry'nin de dikkatini çekmesini sağlayan Suits dizisinin yapımcılarından, Düşes Meghan Markle'a dudak uçuklatan bir teklif geldi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; dizinin yapımcıları, Suits dizisinde iki dakikadan az bir süre rol alması karşılığında Markle'a, 6 milyon dolar ücret teklif etti.

Yapımcılar, Markle'ın, dizide canlandırdığı Rachel Zane karakterine çok kısa bir süre için yeniden hayat vermesini istedi.

7 SEZON CANLANDIRDI

Yapımcılar, eğer isterse kendisine önerilen paranın bir yardım kuruluşuna bağışlanabileceğini de söyledi.

Ancak ne İngiliz kraliyet ailesi ne de Meghan Markle bu teklife sıcak baktı.

Markle, 2011 yılından itibaren 7 sezon boyunca Suits dizisinde Rachel Zane karakterini canlandırmıştı.

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