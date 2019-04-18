Meghan Markle pilotu kaçırdı

İngiliz kraliyet ailesinin son gelini Meghan Markle ile ilgili tuhaf gelmeye devam ediyor. Yakında Prens Harry ile birlikte ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Markle, çalışanlarından birinin daha istifa nedeni oldu.

PİLOTU AYAKÇI YAPTILAR

Radar adlı internet sitesinin haberine göre Markle ve Prens Harry için çalışan emektar helikopter pilotu, Düşes'in isteklerinden usanıp istifa etti. Sitede yer alan habere göre çift için çalışan helikopter pilotu, Prens Harry tarafından sık sık hamile karısının canının istediği atıştırmalık yiyecekleri almak için çeşitli yerlere gönderiliyordu. Bir tür "7- 24 hizmet veren uçan yiyecek servisine" dönüştüğünü ileri süren pilot da çareyi istifa etmekte buldu.

HER İŞE KOŞACAK YENİ PİLOT ARANIYOR

Çalışanların "aşk çarpmasına" uğramış diye nitelendirdiği Prens Harry'nin emriyle Düşes'in aşerdiği yiyecekleri almaya gönderilen pilot istifa edince de aile yeni bir pilot arayışına girdi. Sitenin iddiasına göre saray, çifte ait 13 milyon dolar değerindeki Sikorsky helikopteri kullanacak yeni bir pilot arıyor. Pilotun yıllık kazancı 105 bin dolar (Yaklaşık 500 bin TL) olacak.