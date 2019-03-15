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Meghan Markle'ın parmakları şişti

Markle, eşi Prens Harry'nin evlilik teklifi yaparken parmağına taktığı değerli pırlanta yüzüğü, hamilelik dolayısıyla parmağı ödem yaptığı için çıkardı.

Özel İçerik | 15.03.2019 - 08:57..
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İngiliz basınında geniş yer bulan çift bu kez yüzük kriziyle gündeme geldi. Düşes, kocası tarafından tasarlanan pırlanta nişan yüzüğünü çıkardı.

PRENSİN ANNESİNDEN KALAN ÖZEL YAPIM YÜZÜK

Prens Harry o yüzüğü, 13 yaşındayken kaybettiği annesinden kalan iki pırlantayı kullanarak Markle için özel olarak tasarlamıştı. Kraliçe 2. Elizabeth'in özel kuyumcusu Cleve and Company tarafından yapılan yüzüğe, Prensese Diana'nın mirası olan pırlantaların yanı sıra Prens için özel önemi olan Botswana'dan gelen bir taş da eklenmişti.

Meghan Markle'ın parmakları şişti

PARMAK ÖDEM YAPTI, DÜŞES YÜZÜĞÜ ÇIKARDI

Düşes Meghan Markle, nişanın açıklandığı günden bu yana tüm dünyanın merakla incelediği 200 bin sterlin değerindeki bu yüzüğü bir süredir parmağına takamıyor.

En çok konuşulanı hamilelik yüzünden vücudu ödem toplayan Düşes'in parmakları da şişti. Bunun sonucunda da o değerli yüzüğü takamıyor.

Meghan Markle'ın parmakları şişti

Meghan Markle'ın parmakları şişti

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