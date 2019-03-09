Meghan Markle'dan feminizm açıklaması

19 Mayıs 2018 yılında Prens Harry ile dünyaevine giren Meghan Markle, ilkbaharda doğum yapmaya hazırlanıyor.

"FEMİNİST OLSUN İSTERİM"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Londra'da düzenlenen etkinliğe katılan ve burada bir konuşma yapan Markle, ilginç bir açıklama yaptı.

Markle, "Netflix'te feminizm ile ilgili izlediğim bir belgeselde hamilelik sırasında 'feminizmin embriyonik tekmesi'nin hissedildiğinden bahsedilmişti. Bu fikri çok beğenmiştim. Bebeğim kız da olsa erkek de olsa feminist olsun isterim." diye konuştu.

FEMİNİST OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Prens Harry ile evlenmeden önce Meghan Markle'ın biyografisi hazırlanmış ve Markle'ın ağzından bu biyografide, "Bir kadın ve feminist olmaktan gurur duyuyorum." ifadeleri yer almıştı. Ayrıca Markle, birçok feminist hareketin önceülerinden ve düzenlenen bu tarz etkinliklerin hemen hemen hepsine katılıyor.

FEMİNİZM NEDİR

Bilindiği üzere feminizm; toplum arasında kadın haklarını koruma, kadın-erkek arasında eşitlik sağlama amacı taşıyan bir kadın hareketi/düşünce biçimi olarak biliniyor.