taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44395
Euro
6.118
Altın
1300.1
Borsa
101538.28
Gram Altın
227.579

Meghan Markle'dan feminizm açıklaması

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, doğacak çocuğunun ilerde feminist bir şekilde yetişmesini istediğini söyledi.

REUTERS | 09.03.2019 - 16:51..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

19 Mayıs 2018 yılında Prens Harry ile dünyaevine giren Meghan Markle, ilkbaharda doğum yapmaya hazırlanıyor.

Meghan Markle'dan feminizm açıklaması

"FEMİNİST OLSUN İSTERİM"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Londra'da düzenlenen etkinliğe katılan ve burada bir konuşma yapan Markle, ilginç bir açıklama yaptı.

Markle, "Netflix'te feminizm ile ilgili izlediğim bir belgeselde hamilelik sırasında 'feminizmin embriyonik tekmesi'nin hissedildiğinden bahsedilmişti. Bu fikri çok beğenmiştim. Bebeğim kız da olsa erkek de olsa feminist olsun isterim." diye konuştu.

Meghan Markle'dan feminizm açıklaması

FEMİNİST OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Prens Harry ile evlenmeden önce Meghan Markle'ın biyografisi hazırlanmış ve Markle'ın ağzından bu biyografide, "Bir kadın ve feminist olmaktan gurur duyuyorum." ifadeleri yer almıştı. Ayrıca Markle, birçok feminist hareketin önceülerinden ve düzenlenen bu tarz etkinliklerin hemen hemen hepsine katılıyor.

FEMİNİZM NEDİR

Bilindiği üzere feminizm; toplum arasında kadın haklarını koruma, kadın-erkek  arasında eşitlik sağlama amacı taşıyan bir kadın hareketi/düşünce biçimi olarak biliniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mikrofon açık unutuldu: CHP'liler müezzine hakaret etti

Mikrofon açık unutuldu: CHP'liler müezzine hakaret etti

259
Taksim'de feministler ezanı ıslıkladı

Taksim'de feministler ezanı ıslıkladı

655
Buket Aydın'ın kahkahaları CHP'lileri kızdırdı

Buket Aydın'ın kahkahaları CHP'lileri kızdırdı

180
Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıktı

Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıktı

389
Sneijder'den, Yolanthe Cabau'ya 120 milyon liralık tazminat

Sneijder'den, Yolanthe Cabau'ya 120 milyon liralık tazminat

75
10 soruda Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasının nedeni

10 soruda Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasının nedeni

69
HDP'li vekiller polise saldırdı

HDP'li vekiller polise saldırdı

193
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir