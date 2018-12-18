taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3461
Euro
6.0858
Altın
1247.01
Borsa
90444.12
Gram Altın
214.228

Meghan Markle'ın karnı büyüdü

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın, bir dernek ziyaretinde büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi | 18.12.2018 - 15:09..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

19 Mayıs'ta dünyaevine giren İngiliz Kraliyeti'nin altıncı varisi Prens Harry ve Meghan Markle'dan güzel haber geçtiğimiz aylarda gelmişti.

Meghan Markle'ın karnı büyüdü

MARKLE'IN KARNI BÜYÜDÜ

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, genç çiftin ilk bebeklerini bekledikleri belirtilmişti. İşte o günden, bugüne Markle'ın karnı oldukça büyüdü.

Meghan Markle'ın karnı büyüdü VİDEO

BASININ İLGİSİNİ TOPLADI

Bugün bir dernek etkinliğine katılan Markle'ın büyüyen karnı, basın tarafından oldukça ilgi çekti. Markle'ın bebeği, doğduğu andan itibaren İngiliz Kraliyeti'nin yedinci varisi olacak.

Meghan Markle'ın karnı büyüdü

KIZ OLACAĞI İDDİA EDİLDİ

Genç çift; henüz bebeklerinin cinsiyetini resmi olarak açıklamasa da İngiliz basını, Markle ve Prens Harry çiftinin, Avustralya seyahatinde bir kişiye bebeklerinin kız olacağını açıkladığını ileri sürdü.

Meghan Markle'ın karnı büyüdü

KATE MİDDLETON'IN DA HAMİLE OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Bu arada Meghan Markle ve anlaşamadığı eltisi Kate Middleton ile ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. İddiada, Kate Middleton'ın da dördüncü kez hamile olduğu ve bu haberi yakında duyuracağı da belirtildi. Tabii ki Kensington Sarayı'ndan resmi bir açıklama gelmediği sürece, bunun doğru olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

548
Bakan Mehmet Nuri Ersoy imar barışından memnun

Bakan Mehmet Nuri Ersoy imar barışından memnun

237
Bakan Akar'dan CHP'lilere tokat gibi sözler

Bakan Akar'dan CHP'lilere tokat gibi sözler

174
Murat Özdemir akıl hastanesine sevk edildi

Murat Özdemir akıl hastanesine sevk edildi

132
Amerikalı albay Türkiye'den özür diledi

Amerikalı albay Türkiye'den özür diledi

120
Bakan Varank Meclis Genel Kurulu'nda konuştu

Bakan Varank Meclis Genel Kurulu'nda konuştu

79
Muhabirin 'derbi' sorusuna Mehmet Özdilek'in cevabı

Muhabirin 'derbi' sorusuna Mehmet Özdilek'in cevabı

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir