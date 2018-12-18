19 Mayıs'ta dünyaevine giren İngiliz Kraliyeti'nin altıncı varisi Prens Harry ve Meghan Markle'dan güzel haber geçtiğimiz aylarda gelmişti.

MARKLE'IN KARNI BÜYÜDÜ

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, genç çiftin ilk bebeklerini bekledikleri belirtilmişti. İşte o günden, bugüne Markle'ın karnı oldukça büyüdü.

Meghan Markle'ın karnı büyüdü VİDEO

BASININ İLGİSİNİ TOPLADI

Bugün bir dernek etkinliğine katılan Markle'ın büyüyen karnı, basın tarafından oldukça ilgi çekti. Markle'ın bebeği, doğduğu andan itibaren İngiliz Kraliyeti'nin yedinci varisi olacak.

KIZ OLACAĞI İDDİA EDİLDİ

Genç çift; henüz bebeklerinin cinsiyetini resmi olarak açıklamasa da İngiliz basını, Markle ve Prens Harry çiftinin, Avustralya seyahatinde bir kişiye bebeklerinin kız olacağını açıkladığını ileri sürdü.

KATE MİDDLETON'IN DA HAMİLE OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Bu arada Meghan Markle ve anlaşamadığı eltisi Kate Middleton ile ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. İddiada, Kate Middleton'ın da dördüncü kez hamile olduğu ve bu haberi yakında duyuracağı da belirtildi. Tabii ki Kensington Sarayı'ndan resmi bir açıklama gelmediği sürece, bunun doğru olup olmadığı henüz bilinmiyor.