'Meghan ve Harry, biyografik kitap yazacak' iddiası

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak kendi yollarına gitmek isteyen Prens Harry ve eşi Meghan Markle ile ilgili her gün yeni bir haber gündeme düşüyor.

Son olarak ünlü çiftin, biyografik kitap yazacağı iddia edildi.

HARRY VE MEGHAN'IN GERÇEK DÜNYASI

Kitabın ana konusunun ise çiftin Kraliyet ailesinden ayrılma süreci olacağı ifade edildi. Saraydan verildiği öne sürülen bilgide kitabın adının “Ayrıntılarıyla Modern Kraliyet Ailesi: Harry ve Meghan’ın Gerçek Dünyası” olacağı belirtiliyor.

ÇİFTE YAKIN GAZETECİLER YAZACAK

Kitabın ünlü çifte yakın gazeteciler tarafından yazılacağı ve bunlardan birinin Omid Scobie olacağı ileri sürüldü.